Обнаруженные в Силламяэ останки могут быть древним кладбищем

Дата публикации: Вчера, 23:06 Просмотрено: 77

В понедельник в Силламяэ на месте обнаружения останков к работе приступили археологи. По их предположениям, речь идет о местном древнем кладбище.

В начале июня во время работ по реконструкции улицы Кеск в Силламяэ рабочие обнаружили человеческие скелеты возле городского Дома культуры. Все строительные работы на данном участке были остановлены, а в понедельник к работе приступили археологи Тартуского университета.

"Предположительно здесь похоронены местные жители, так как среди них есть мужчины и женщины, также у нас есть двойное захоронение, где в одной могиле двое мужчин, возможно здесь похоронены солдаты, может это последствия чумы или другой болезни, но скорее всего это кладбище мирного времени, где похоронены местные жители", - рассказал археолог-остеолог Мартин Мальве.

На данный момент археологами извлечены из песка десять скелетов. Как отметил Мартин Мальве, пока еще сложно определить насколько большое было захоронение.

"Очевидно, что захоронения проводились в определенный короткий период и новых не было. Возможно это XVII или XVIII век", - предположил Мальве.

Профессор археологии Айвар Крийска благодарен строителям за аккуратное отношение к находкам, которые, по его мнению, позволят открыть еще одну страницу истории Силламяэ.

"Силламяэ - это один из таких пунктов, где наши знания по истории ограничены. А теперь у нас есть возможность взглянуть на эту историю ближе. Через захороненных здесь людей мы сможем исследовать их генетику и узнать, чем они здесь занимались, что ели и откуда родом", - пояснил Крийска.

Археологи проработают в Силламяэ как минимум до конца недели. Все обнаруженные находки будут отправлены на изучение в Тартуский университет. После завершения археологических раскопок строители смогут продолжить работы на этом участке улицы Кеск.

ERR