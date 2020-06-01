"Музыка 7 городов" пройдет и в музее контрабанды спирта

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Eesti Kontsert в июле проведет фестиваль "Музыка 7 городов" на интересных и необычных концертных площадках Ида-Вирумаа.

Спецпрограмма фестиваля представлена 11 выступлениями, которые пройдут со 2 по 18 июля. Наряду с хоровым коллективом Orthodox Singers, квартетом Райво Тафенау и этно-ансамблем Puuluup, зрителей порадуют своими выступлениями Вайко Эплик, Эрки Пярноя, Хелин Мари Ардер, Яан Пехк и другие. Ряд концертов - бесплатные.

Один из музыкальных вечеров пройдет в туристическом центре Tulivee, где также находится музей контрабанды спирта. Под музыку фестиваля можно будет также прогуляться по Нарвскому променаду, посетить шахтный музей Кохтла-Нымме, насладиться природой парка Тойла и ночным кинотеатром, а также побывать в уютном концертным зале Йыхви.

С программой мероприятий можно ознакомиться на сайте Eesti Kontsert.