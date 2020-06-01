Речь президента Эстонии к 100-летию республики

Дата публикации: Сегодня, 12:21 Просмотрено: 230

На открытом заседании Конституционной комиссии Рийгикогу 15 июня 2020 года президент Эстонии Керсти Кальюлайд произнесла преветственную речь в честь 100-летия Эстонской республики.

Уважаемые члены Конституционной комиссии Рийгикогу!

«Ты называешь себя свободным. Но свободным от чего-то или свободным для чего-то?» Ф. Ницше

Эстонскому конституционному порядку исполнилось 100 лет. По результатам народного голосования 28 июня 1992 года мы получили Конституцию, которая в полной мере соответствует принципу, сформулированному еще в 17-м веке английским политиком и писателем Джорджем Галифаксом: идея каждого закона состоит в том, что воля какого-либо человека не может быть законом. Этому принципу эхом вторит всё наше правовое пространство. Возможности обладателей всех должностей ограничены. Но в рамках своих полномочий они свободны принимать решения, не боясь санкций со стороны обладателей других должностей.

Свободы и права всех людей также ограничены свободами и правами других людей. Но в данном объеме они свободны реализовать свои мечты.

Идею эстонской Конституции поддерживает наша пропорциональная избирательная система, которая обеспечивает широкое представительство разных взглядов в Рийгикогу. Исходя из избирательной системы, сейчас нам гарантированы коалиционные выборы, и это означает, что ни одно правительство на самом деле не может базироваться лишь на одном узком мировоззрении.

Наш конституционный порядок, как решил народ в 1992 году, в максимальной степени направлен на интересы человека. Человек прежде всего. Затем гражданин. Государство со всеми его институциями существует для гражданина.

Связь между государством и гражданином, согласно нашей Конституции, – не вассальные отношения или отношения опекуна и подопечного. Всё, что государство может ждать от гражданина, – это учет интересов государства в интересах общей пользы. Конституция говорит о том, что мы как граждане являемся свободными уходить и приходить, даже отказываться от гражданства. Но отнять его у нас нельзя, если мы получили его по рождению.

Конституция гарантирует, что государство признает нас равными перед законом не по нашему вкладу – будь оценка этого вклада объективной, например, по уплаченному налоговому доходу, или субъективной, по положению в обществе.

Подобные декларации, которые защищают гражданские свободы, включая и связанные с его должностью, можно найти во всех главах Конституции.

Такой государственный подход, при котором гражданин не является одним из объектов государственной власти, кем-то, кем можно править и кого можно использовать для реализации целей государства, например, принудить к определенным действиям, предъявляет правителям очень высокие требования.

Потому что единственной причиной, по которой гражданин государства с такой Конституцией поддерживает свое государство в его устремлениях и целях, является свободная воля гражданина.

Свободная воля рождается из уважения к своему государству и его институциям. Она рождается из понимания целей государства. Свободная воля рождается и из того, что гражданин сам видит свою роль в формировании и реализации целей своего государства.

Жан-Жак Руссо сказал: как только кто-то скажет о государственных делах «Какое мое дело?», считайте, что это государство умерло.

В год принятия Конституции большая часть эстонцев понимала свободу как освобождение от чего-то – свободу как отсутствие чужой власти. Тогда это интересовало всех нас. Сегодня же большой вопрос стоит иначе: свобода для чего?

30 лет независимости и сделанный выбор создали материальную зажиточность, которая, в свою очередь, увеличивает нашу свободу выбора. Но чувствуем ли мы все сегодня, что можем и хотим участвовать в поисках ответов, в принятии решений?

В течение спокойных этапов исторического развития в обществах формируется удовлетворенность достигнутым. Чувство, что и дальше можно двигаться только вверх. Даже чувство, что иногда есть возможность принимать решения с большим риском немного скатиться вниз, потому что в итоге в этом ведь нет ничего экзистенциально опасного.

Но такой момент может стать камнем исторического преткновения. Может показаться, что жизнь, государство и общество развиваются в сторону лучшего будущего, независимо от того, что мы делаем. Может также показаться, что уже достигнутое равновесие не может быть нарушено несколькими решениями настолько, чтобы возникли серьезные риски. Но давайте задумаемся.

Э-государство Эстония: его физического местонахождения мир зачастую не знает, но как место быстрого внедрения технологий будущего его признают многие.

Безопасная Эстония: здесь никто не должен бояться притеснений за свои убеждения, национальность или расу, дискриминации из-за сексуальной ориентации, недостатка или даже переносимой или перенесенной инфекционной болезни.

Ценящая предпринимательство Эстония: здесь ни на кого не показывают пальцем, если он сумел создать экономически что-то более успешное, чем сосед или даже многие соседи.

Эстония как заслуживающий доверия партнер для своих союзников: здесь разделяют демократические ценности, на базе которых вообще построено это доверие.

Уважаемая Эстония: ее мнение ценят соседи и друзья, которых и она умеет уважать.

Вносящая свой вклад Эстония: она гордится тем, что способна сделать для других государств и народов, не ища собственной выгоды в каждом принятом в целях общей пользы решении.

Защищающая Эстония: она безусловно отстаивает права и свободы каждого.

Помогающая Эстония: она помогает всем своим законопослушным гражданам одинаково, независимо от убеждений.

Государство, которое оказывает поддержку и тем, чье мнение не совпадает с мнением правителей.

Такое государство, опираясь на свою Конституцию, создали люди Эстонии 30 лет назад. Напоминаю – по своей доброй воле. Эстонское государство не обязывало нас делать это. Оно разрешило нам сделать любой другой выбор. Но как граждане мы коллективно сделали именно такой выбор.

Созданные Конституционной ассамблеей контуры идеального образа окрасились красками, гармонично соединившимися в единое целое, объединив все наши мечты.

Важную роль в формировании этого государства сыграло соблюдение неписаных правил, следовавших духу Конституции.

Пресса свободна и независима. Что это за государство, в котором главный редактор ощущает необходимость размышлять о том, не связано ли нежелание властей помогать попавшим в кризисную ситуацию медиа-предприятиям с правом критики в адрес властей, которым эти издания смело пользовались?

Что это за государство, в котором политиков высшего звена из разных партий не сдерживает их должность, когда они используют свое словесное оружие против прессы?

Что это за государство, в котором за пару недель любую группу общества можно превратить во врага?

Что это за государство, в котором самоцензура заставляет молчать тех, кто хоть и думает так же, как враг этой недели, но понимает – и мне может понадобиться помощь этого государства. Могу ли я быть уверен, что мои высказывания не сократят вероятность получения такой помощи?

Что это за государство, в котором группа спокойных подростков, которые хотят обсудить вопросы, касающиеся их внутреннего мира, должны это делать под охраной и в засекреченном месте?

Государство, в котором каждый знает, что он может навлечь на себя гнев правителей и стать объектом их нападок, гражданам сложно полюбить. Его успехами интересуются значительно меньше. Люди находят возможность жить своей жизнью без активного общения с государством. Это, конечно, удобно для тех, кто хотел бы продвигать свои решения без объяснений, без обмена мнениями.

В таком государстве всегда есть те, кто надеются, что вассальные отношения помогут им реализовать их цели. Несомненно, у государства есть средства, чтобы премировать тех, кто прогибается, не высовывается, держит свои мысли при себе.

Но такое государство, основанное на зависимости, а не на свободах, народ Эстонии 28 июня 1992 года не одобрил.

Содержащиеся в Конституции декларации не реализуются сами собой, это происходит через формирование обеспечивающего их правового пространства. 30 лет назад здесь, в этом здании, вершилась воля народа Эстонии. Описывалось, что означает наша свобода и как это работает в реальной жизни – для чего нам свобода?

Подчеркиваю, 28 июня 1992 года народ как носитель высшей власти не хотел, чтобы в Эстонском государстве действовала просто власть большинства над меньшинством. Народ Эстонии ясно выразил свою волю: все мы в своем выборе должны быть свободными людьми. Государство никогда не должно нам предписывать, где и как мы должны жить.

Эта работа еще не завершена.

Пока нельзя сказать, что все внесенные в Конституцию свободы реализовались в результате развития правового пространства. И одно из самых больших белых пятен связано с нашими самоуправлениями.

Статья 154 Конституции гласит: решением всех вопросов местной жизни и ее устройством занимаются местные самоуправления, действующие на основании законов самостоятельно. Мы создали благодаря административной реформе более крупные и устойчивые самоуправления. Это сделано. Но мы не сформировали для них доходную базу, которая позволила бы на самом деле жить в соответствии со статьей 154.

Результатом стала ограниченная самостоятельность, потому что у самоуправлений в Эстонии необычно слабая база собственных доходов от налоговых поступлений. Поэтому местное самоуправление не способно реализовать свои предусмотренные Конституцией свободы, право самостоятельно принимать решения так, как это была бы готова сделать самым непосредственным образом местная община – народ, носитель высшей власти.

Дорогие представители народа!

Рийгикогу – это целый народ, как написала 7-летняя девочка Регина из тартуского детского сада Lotte, лауреата Зеленого флага. И она права. Рийгикогу – не место установления власти большинства над меньшинством. Конституция Эстонии требует большего. Эстонское государство нуждается в большем. Народ Эстонии заслуживает большего.

Конституция Эстонии – закон, созданный для свободных граждан свободного государства, который смогут поддерживать только действительно свободные граждане. Наша Конституция делает всё, чтобы каждый совершеннолетний гражданин Эстонии испытывал желание думать вместе со своим государством, размышляя о его будущем при принятии собственных решений, будь они связаны с местом жительства, должностью или числом детей в семье. Конституция Эстонии не создана для того, чтобы дать государству контроль над своими гражданами, контроль большинства над меньшинством.

Желаю Рийгикогу мудрости и умения общаться со свободными гражданами свободного государства!