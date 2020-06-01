Учителя Кесклиннаской Гимназии решили не сдаваться

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Учитель может уставать. Учителю тоже может быть трудно и да, учитель может попадать в затруднительные ситуации, когда уже нет сил быть хорошим примером и добрым наставником для своих учеников. Процесс выгорания среди учителей - проблема очень распространенная, сложная, зависит от многих факторов и образа жизни, как в эмоциональном, так и в физическом плане.

Учителя Нарвской Кесклиннаской Гимназии решили не сдаваться и написали проект , по программе Erasmus: „ Terved Õpetajad - edukas kool“ (Здоровые учителя - успешная школа). Проект длился 2 года и пришел к своему завершению только в конце апреля 2020 года. Благодаря финансовой поддержке Европейского союза 8 учителей Кесклиннаской гимназии: Ирина Кичатова, Евгения Сизова, Ольга Лучка, Евгений Жигалов, Диана Шанина, Владимир Жаворонков, Лариса Хахаева и Мария Яксина имели возможность пройти обучение в таких странах, как Испания, Финляндия, Греция, Италия, Чехия и Португалия, познакомиться и поделиться опытом с зарубежными коллегами, имеющими схожие проблемы «выгорания на работе». Помимо коллег, была возможность учиться у профессионалов, которые предлагали действенные методы лечения и избавления от стресса, начиная от йоги и до восхождения на вулкан, от терапии танца и всевозможных квестов и заканчивая рассмотрением серьезных психологических проблем, таких как стресс, выгорания на работе, распределения рабочего времени, способов успешной коммуникации, инноваций в педагогической сфере и сфере инфотехнологий. Все это дало возможность учителям не только приумножить свои силы и знания, развиваться, познавать мир и передавать свои умения детям, но и при этом оставаться гармоничной, самодостаточной, и физически здоровой личностью.

Мы призываем коллег из других школ не стоять на месте, а двигаться в различных направлениях для достижения результатов, тем более, что для этого открыты любые двери, стоит только захотеть.

Мария Яксина

координатор проекта «Terved õpetajad-edukas kool»