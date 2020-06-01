Фестиваль Station Narva - снова в Нарве. Ждем конца августа

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26 и 27 августа в Нарве уже в третий раз пройдет фестиваль музыки и городской культуры Station Narva. На сей раз фестивальные площадки будут расположены в Нарвском городском порту, а сам фестиваль состоится на той же неделе, что и Tallinn Music Week. Начиная с сегодняшнего дня в пунктах продажи Piletilevi можно приобрести абонементы на Station Narva 2020 по скидочной цене.

В этом году фестиваль пройдет на живописном берегу реки Нарва с потрясающим видом на Ивангородскую крепость и Нарвский замок. Главная сцена будет установлена на территории променада, концерты будут также организованы в музыкальном арт-клубе Ro-Ro и лодочных гаражах в историческом здании хлопкового склада. Для того, чтобы отпраздновать открытие нового яхтенного порта в Нарва-Йыэсуу, Нарвский городской порт будет открыт для маленьких лодок и яхт, предлагая всем гостям увеселительные речные прогулки.

Station Narva стартует утром в среду, 26 августа, на дне предпринимательства в творческом инкубаторе OBJEKT, расположенном в центре «Линда 2». Принять участие в презентациях и мастер-класса инкубатора можно как придя на место, так и виртуально. Во второй половине дня мы переместимся в район Нарвского порта, где пройдут дискуссии BAZAR. Гостей будут ждать речные прогулки на лодках и кораблях, детские и молодежные аттракционы, уличная еда и кафе. С вечера среды до полуночи на трех сценах, расположенных вдоль берега реки, будут проходить главные концерты фестиваля.

В четверг, 27 августа, по всему городу пройдут бесплатные концерты и художественные мероприятия, а вечером от железнодорожного вокзала Нарвы отправится специальный фестивальный поезд, на котором можно будет добраться в Таллинн. С четверга по субботу там всех ждет насыщенный музыкальный уикэнд Tallinn Music Week (TMW), финальным аккордом которого станут воскресные концерты в городе Палдиски.

«Фестивальный год в 2020-м оказался совсем не таким, как можно было ожидать. Так как TMW перенесен с марта на август, нам показалось, что в этот раз лучше объединить усилия с нарвской командой и организовать единую фестивальную неделю в самом конце лета. Мы надеемся, что культурные деятели со всей Эстонии прибудут в Нарву, а также будем рады принять гостей из Ида-Вирумаа в Таллинне. Стимулирование внутреннего туризма и сотрудничество сейчас важнее, чем когда-либо», — говорит учредитель фестиваля Station Narva и главный организатор TMW Хелен Сильдна.

«Station Narva один из немногих фестивалей в регионе, который открывает новые локации, новые форматы. Мы рады, что даже в это не самое легкое время фестиваль вновь состоится. Как у жителей города, так и у наших гостей будет возможность открыть Нарву с необычных сторон. Всем знакомый яхтенный порт и береговая линия будут необычайно интересны, и наполнятся ярким творчеством и музыкой разных направлений», — отметил руководитель нарвской команды Station Narva, известный организатор культурных мероприятий Евгений Тимощук.

Фестивали Station Narva и TMW соответствуют действующим в данный период правилам организации общественных мероприятий. Эти правила помогают предотвратить распространение коронавируса. Исполнители, принимающие участие в фестивале, будут объявляться постепенно. Согласно ограничениям, количество гостей и участников в этом году не должно превышать 1000 человек в день.

Начиная с сегодняшнего дня на сайте и в пунктах продажи Piletilevi можно приобрести абонементы на Station Narva 2020. https://www.piletilevi.ee/rus/tickets/muusika/festival/station-narva-2020-315527/

Для самых расторопных первые 100 абонементов будут стоить всего 20 евро, затем цена вырастет до 25 евро. Также в продаже есть билет мецената Station Narva по цене 100 евро, который включает в себя встречу с другими меценатами и командой организаторов фестиваля. Купив билет, вы можете внести свой вклад в проведение фестиваля.

Фестиваль Station Narva организован фирмой Shiftworks в сотрудничестве с нарвскими партнерами: арт-клуб Ro-Ro, творческий инкубатор OBJEKT, организатор дня общественных дискуссий BAZAR, Нарвский городской порт, городская управа Нарвы, Порт Нарва-Йыэсуу, Нарвский замок, Нарвская арт-резиденция, Центр неформального обучения VitaTiim.

Фестиваль поддерживают: Министерство культуры, INSA, Британский совет, Финский институт, Совет министров Северных стран.

Расписание Station Narva 2020

Среда, 26 августа

10.00–16.00 Business Day в творческом инкубаторе OBJEKT

16.00–02.00 Музыкальный фестиваль и водные аттракционы в арт-клубе Ro-Ro и Нарвском городском порту. Парусники и яхты в Нарвском городском порту, закусочные на колесах, уличные кафе

Четверг, 27 августа

12.00–18.00 Бесплатные концерты по всей Нарве

18.00–20.44 Поездка на фестивальном поезде Нарва-Таллинн с конечной остановкой на Балтийском вокзале, в непосредственной близости от фестивального центра TMW на Теллискиви

Четверг–суббота, 27–29 августа, фестиваль Tallinn Music Week



