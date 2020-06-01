«Лихулаский стрелок» заставил пересмотреть правила выдачи разрешений на оружие

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Трагическое событие, потрясшее всю Эстонию, произошло в ночь с субботы на воскресенье на автозаправке в Лихула: 32-летний Микк Таррасте застрелил двух человек и тяжело ранил двух маленьких детей. Таррасте стрелял из личного оружия, на которое у него имелось разрешение.



События развивались так: управляя автомобилем Subaru, Таррасте врезался в другие автомашины, а также в столб уличного освещения и стену заправочной станции. Заметив это, мотоциклист Вирго Рягасте сообщил о пьяном водителе в полицию.

Предположив, что водитель Subaru может быть опасен для окружающих, Рягасте последовал за ним. Тогда Таррасте открыл огонь и застрелил мотоциклиста. Он также стрелял в оказавшийся рядом автомобиль «Жигули», в котором ехала семья: бабушка с дедушкой и трое внуков 3, 5 и 9 лет. 61-летняя бабушка скончалась на месте, двух тяжелораненых детей 3 и 5 лет доставили в больницу, где они сейчас, к счастью, идут на поправку. Стрелок скрылся с места преступления и позже выстрелил в одного из преследовавших его полицейских, который был в шлеме и не пострадал. После задержания Таррасте в его крови помимо алкоголя были также найдены успокоительные и наркотические вещества. Через несколько дней Таррасте заявил следствию, что раскаивается в содеянном и пояснил, что предполагал, будто стреляет в полицейских.

Общественность и СМИ, разумеется, интересовал вопрос: кто этот человек, без проблем получивший разрешение на приобретение и ношение нескольких видов огнестрельного оружия? На первый взгляд - вполне обычный гражданин: много лет состоял в дружине Кайтселийта, куда вступил еще в детстве, несколько лет читал лекции в Таллиннской высшей школе здравоохранения.

Однако журналистам удалось выяснить, что многие знакомые отзывались о нем как о неуравновешенном человеке, дружину Кайтселийта его попросили покинуть по собственному желанию в связи с агрессивным поведением, а также в прошлом им был совершен ряд правонарушений. К примеру, в 2008 году он наказывался за тяжкое нарушение общественного порядка и незаконное обращение со взрывчаткой, огнестрельным оружием и боеприпасами.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала проверить процедуры выдачи разрешения еще раз и оценить, насколько тщательно проверяются биография и здоровье желающих иметь при себе оружие. Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер заявил: не следовало выдавать этому человеку разрешение на оружие. В отношении выдавшего Таррасте разрешение чиновника начато дисциплинарное расследование. Министр внутренних дел Март

Хельме и гендиректор ДПП уже представили поправки к действующему порядку выдачи разрешений на оружие: будет дополнен список условий, при которых выдача разрешения полностью исключена. В том числе полиция может наложить «вето», даже если имеющееся у человека наказание погашено. Будет ужесточена и психиатрическая экспертиза. В Эстонии разрешение на ношение оружия имеют около 26 000 человек, в использовании находится примерно 70 000 пистолетов и другого снаряжения.

Ирина ТОКАРЕВА по материалам эстонской прессы