Кредит для дачников увеличен до 50 000 евро

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Фонд KredEx увеличил размер пособия на ремонт частных домов с 15 000 до 50 000 евро. Дачники могут рассчитывать максимально на пособие в размере до 30 000 евро. Деньги предназначены для повышения энергоэффективности домов.

В общей сложности нынешний объем пособий, предназначенных для ремонта малых жилых домов (в т.ч. рядных домов, дач и садовых домиков), составляет более 3,3 миллиона евро, два миллиона из которых правительство выделило в рамках дополнительного бюджета этого года.

По словам начальника отдела жилья и энергоэффективности KredEx Трийн Рейнсалу, размер пособия зависит, прежде всего, от объема и бюджета работ, частично и от местонахождения здания – в Таллинне и Тарту максимальное пособие составляет 30% или до 30 000 евро, в окружающих их волостях Харьюмаа и Тартумаа - до 40% или до 40 000 евро. В других регионах Эстонии – до 50% или до 50 000 евро.

"О получении пособия на ремонт можно ходатайствовать также в целях повышения энергоэффективности дачи или садового домика – до 30% от стоимости работ или максимально до 30 000 евро на один дом, – добавила Рейнсалу. - Можно также ходатайствовать о пособии на частичную ремон в размере до 30% от стоимости работ или до 20 000 евро".

В этом году круг получателей пособия на ремонт малых жилых домов значительно расширили. О пособии можно просить для ремонта введенных в эксплуатацию до 2000 года (самое ранее – 1993 г.) частного дома, бокса рядного дома или дома на две семьи, жилого дома с двумя квартирами или рядного дома, а также дачи или садового домика.

Фонд финансирует утепление, модернизацию системы отопления, установку оборудования для получения энергии из возобновляемых источников, а также другие работы, способствующие снижению энергопотребления здания. Пособие можно получить и для составления проектов по ремонту.