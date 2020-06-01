Отцовский отпуск: новые условия

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Вступающие в силу с июля 2020 года новые условия отцовского отпуска дадут семьям возможность чаще бывать вместе.

На фото: Пирьо Турк





Пирьо Турк, советник отдела политики труда и пенсии министерства социальных дел:

- У семей, которые ждут этим летом пополнение есть повод для радости, потому что у отцов будет возможность взять 30-дневный отцовский отпуск и получить дополнительное родительское пособие. Если до сих пор отцы могли брать 10 рабочих дней отцовского отпуска за два месяца до или после рождения ребенка, то теперь право на 30 календарных дней отцовского отпуска возникает за 30 дней до предполагаемого рождения ребенка и пока ребенок не достигнет трехлетнего возраста. Отцы также имеют возможность воспользоваться правом на отпуск по уходу за ребенком в нескольких частях.

До настоящего времени только те отцы, которые работают на основании трудового договора имеют право на отцовский отпуск и на получение отцовской зарплаты, но с 1 июля все отцы будут иметь право на дополнительное родительское пособие в течение 30 дней, независимо от их трудовых отношений или статуса. Дополнительное родительское пособие отца рассчитывается так же, как родительское пособие, то есть на основе трудового дохода, облагаемого социальным налогом, полученного в течение расчетного периода родительского пособия.

Расчетным периодом для родительского пособия является период в 12 календарных месяцев, предшествующий девяти полным календарным месяцам рождения ребенка.





Переход со старой системы на новую

- Семьям, где ожидаемая дата рождения ребенка приходится на начало июля, следует знать, что, если они хотят воспользоваться 30-дневным правом на дополнительное родительское пособие отца и отцовский отпуск, они должны сделать это начиная с июля. Таким образом, если ожидаемая дата рождения ребенка, например, 7 июля, отец по старой системе будет иметь право на 10 рабочих дней отцовского отпуска за два месяца до этого, то есть с 7 мая.

Однако, если отец ходатайствует у своего работодателя об отцовском отпуске до июля, то он получает право на отцовский отпуск по старой системе. При новой системе у отца не будет такого права. Поэтому, исходя из этого примера мы рекомендуем отцу воспользоваться своим правом с июля.

Необходимо знать, что, если отец взял отцовский отпуск по старой системе, то есть десять рабочих дней, то он не имеет права на отцовский отпуск в соответствии с новой схемой отцовского отпуска. Таким образом, новая возможность отцовского отпуска и дополнительного родительского пособия появляется для всех отцов, чей ребенок родился после 1 июля 2020 года и которые начинают использовать свое право на отцовский отпуск и/или дополнительное родительское пособие после этой даты.





Как подать заявление на отпуск по уходу за ребенком и/или дополнительное родительское пособие по новой схеме?

Если отец хочет в будущем воспользоваться своим правом на отцовский отпуск и/или дополнительное родительское пособие, ему необходимо зайти на портал самообслуживания департамента социального страхования. Чтобы использовать отпуск по уходу за ребенком и/или дополнительное родительское пособие отца за 30 дней до предполагаемого рождения ребенка, в систему самообслуживания необходимо ввести персональный код матери и предполагаемую дату рождения ребенка. Если отец хочет воспользоваться своим правом на отцовский отпуск или дополнительное родительское пособие для отца после рождения ребенка, то департамент социального страхования делает ему это предложение, которое можно также увидеть в самообслуживании. Дополнительное родительское пособие отца всегда выплачивается после рождения ребенка и внесения данных ребенка в регистр народонаселения.

В трудовых или служебных отношениях отцу больше не нужно подавать заявление на отпуск по уходу за ребенком через работодателя, однако желательно обсудить это с работодателем до планирования отпуска по уходу за ребенком. Если отец ребенка указал на странице самообслуживания период, в течение которого он желает взять отпуск по уходу за ребенком департамент социального страхования направит уведомление работодателю. Если заявитель на отпуск по уходу за ребенком имеет несколько работодателей, самообслуживание департамента социального страхования должно сообщить о желании отпуска по уходу за ребенком всем работодателям.

Как и в случае отпуска по беременности и родам, отпуск по отцовству квалифицируется как индивидуальный отпуск (который не может быть передан другому родителю), поэтому предполагается, что отец действительно отдыхает и посвящает себя ребенку в течение этого периода.

Поэтому отцы получают дополнительное родительское пособие только в том случае, если отец находится в отцовском отпуске.

Вы можете прочитать больше о дополнительном родительском пособии и отцовском отпуске на русском языке на странице департамента социального страхования.