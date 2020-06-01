COVID-19: Берегитесь общественного транспорта

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Департамент здоровья рекомендует сводить к минимуму поездки на общественном транспорте для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщила в среду журналистам глава Пыхьяского регионального отдела Департамента здоровья Эстер Эпик.

По ее словам, департамент по результатам опроса заразившихся выявил два основных места, в каких люди, по их собственной оценке, могли заразиться коронавирусом: магазины и общественный транспорт.

Эпик отметила, что иногда использование общественного транспорта неизбежно, но если поездка предстоит короткая или на улице стоит хорошая погода, то департамент рекомендует предпочесть пешую прогулку или поездку на велосипеде.

При поездке на общественном транспорте в час пик с большим числом пассажиров следует использовать защитную маску. "Уместно носить с собой маску и пользоваться ей в час пик. Но надо делать это правильно, т.е. после использования выбрасывать маску в мусорный ящик, а не пользоваться ей снова", - добавила Эпик.