Полиция просит помощи в поисках 68-летнего Арли

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5 июня пансионат в деревне Аа в волости Люганузе покинул 68-летний Арли, который на сегодняшний день не вернулся обратно.

Полиция проверила возможные места, где мужчина может находиться. Также была проверена больница. К сожалению, найти мужчину не удалось.

Когда мужчина уходил из пансионата, на нем была меховая шапка, темная куртка, темные брюки, на ногах черные туфли. Мужчина примерно 165 см ростом, худощавого телосложения, волосы и борода седые.

Просим всех, кто видел Арли или имеет информацию о его возможном местонахождении, сообщить об этом по электронной почте taavi.unuks@politsei.ee или позвонить в Центр тревоги по номеру 112.