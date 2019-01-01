Добьем нарвскую энергетику?

Дата публикации: Сегодня, 15:02 Просмотрено: 395

90 эстонских общественных и творческих деятелей, а также лидеров общественного мнения в открытом письме обращаются к правительству с просьбой отозвать разрешение на строительство завода по производству сланцевого масла Enefit282 и государственную поддержку для его строительства.

Мы обращаемся к Правительству Эстонской Республики с просьбой приостановить разрешение на строительство нового завода по производству сланцевого масла Enefit282 и государственные субсидии для этого строительства.

В будущем мы видим Эстонию как опирающееся на достижения науки эко-государство, в котором современные технологии и новаторские решения поддерживают здоровую, устойчивую и богатую видовым разнообразием среду обитания. Мы хотим сохранить во многом нам свойственный ценящий природу образ жизни. Мы желаем, чтобы всем жителям Эстонии были обеспечены чистая вода, чистый воздух и чистая земля.

Поэтому мы ожидаем, что государство будет поддерживать и развивать решения, которые помогли бы обеспечить будущим поколениям достойную среду проживания и на государственном уровне достичь углеродной нейтральности - это означает, что наше коллективное производство парниковых газов не превышало бы связывание углерода, что в основном делают наши леса и болота.

На пути выхода из одного кризиса мы стоим перед лицом второго, куда более экзистенциального кризиса. Климатические изменения уже сейчас влияют на экстремальную ситуацию с погодой во всем мире. Мы ясно видим, что Эстония также попала под их влияние. Какие инвестиции мы делаем в этой ситуации? Заключенные и принятые до сих пор соглашения в области окружающей среды ясно показывают направление, в котором движется мир.

В тени особого положения 27 марта правительство приняло решение поддержать строительство нового завода по производству сланцевого масла суммой в размере 125 млн евро. Инвестиция, параллельно с которой обсуждаются и планы по строительству нового завода по предварительному рафинированию, продолжает поддерживать сланцевую промышленность Эстонии, которая и так сделала нас в Европе государством с одной из самых высоких эмиссий углекислого газа на душу населения.

Суттер: подготовка к строительству нового завода по производству сланцевого масла уже началась

Таким образом, инвестиция напрямую противоречит климатической стратегии Евросоюза, и даже премьер-министр Юри Ратас публично пообещал инвестиции в обуздание климатических изменений.

Строительство завода по производству сланцевого масла нарушает Статью 5 Конституции Эстонии, согласно которой природные ресурсы являются государственным богатством и требуют бережного использования. Строительство завода по производству сланцевого масла противоречит целям устойчивого развития и обязательствам, которые государство взяло на себя, подписав Парижское соглашение по климату, тем самым неизбежно вызывая вопрос, зачем инвестировать во вчерашний день.

На примере завода мы видим, что деньги налогоплательщиков инвестируются на длительный срок в очень рискованный проект. Цена нефти может быть очень изменчивой, что хорошо продемонстрировало внезапное падение цены на сырую нефть во время коронавирусного кризиса.

Производство масла из сланца не должно быть экономически выгодным в долгосрочной перспективе. С одной стороны, добыча сланца в Эстонии становится все более дорогой из-за повышения оплаты труда и все более усложняющейся добычи сланца. С другой стороны, в производстве топлива из ископаемых действует большая неопределенность, которая зависит не только от нас. Производство энергии из сланца уже потеряло конкурентоспособность в условиях торговли эмиссионными квотами. То же самое может произойти и со сланцевым маслом.

Правительство утвердило решение о строительстве нового маслозавода Eesti Energia

Кроме этого, до сих пор не доказано, что новый маслозавод не окажет негативного влияния на среду обитания жителей Ида-Вирумаа. Скорее, можно полагать, что аналогично со всем сектором сланцедобывающей промышленности строительство завода притормозит социально-экономическое развитие, усугубит уничтожение природы и поспособствует ухудшению качества воздуха и воды в уезде (об этом свидетельствуют многочисленные исследования на тему влияния сланцевого сектора Института развития здоровья, Praxis и др.).

Мы знаем, что уже сейчас состояние здоровья жителей Ида-Вирумаа хуже, чем в среднем по Эстонии. Без сомнения, Ида-Вирумаа нуждается в новых инвестициях и рабочих местах, но не в поддерживающих сланцевую промышленность, на долю которой приходится большая часть эмиссии парниковых газов и которая по вышеописанным причинам не является устойчивой и экономически обоснованной.

Эстония нуждается в инвестициях, чтобы переобучить занятых в сланцедобывающей промышленности работников и создать рабочие места в базирующейся не на ископаемом топливе энергетике или в иной устойчивой области.

Задача правительства - выработать стратегию, как справедливо преобразовать жизнь региона, постепенно отказываясь от ископаемого топлива: упомянутые 125 млн евро можно было бы использовать именно в этих целях. Точно так же, как была созвана экспертная комиссия для борьбы с коронавирусом, следует созвать экспертов и в этой области, чтобы совместно найти оптимальное решение.

Министр Кару рекомендует построить в Ида-Вирумаа завод по производству водорода

Согласно климатическому отчету ООН, механизмы действия экономики на глобальном уровне следует изменить, чтобы избежать катастрофических последствий, вызванными климатическими изменениями. Мы стоим на пороге принятия важных решений, от которых зависит выживаемость человека уже через несколько десятков лет.

В исследовании, проведенном в 2019 году Стокгольмским институтом окружающей среды по заказу Госканцелярии, говорится, что "чем дольше откладывается принятие стратегически важных решений и внедрение мер, тем сложнее и дороже будет достичь климатической нейтральности и вообще существенно уменьшить выбросы парниковых газов".

Одним из важных уроков коронавирусного кризиса стало понимание, что вызванные любым кризисом быстрые изменения оказывают очень сильное влияние на жизнь очень многих людей. Вместо того, чтобы усугублять серьезность кризиса, нам следовало бы делать все возможное, чтобы предотвратить его.

Ясно, что осуществление необходимых структурных изменений - не легкая задача. Именно поэтому мы настоятельно требуем, чтобы правительство Эстонской Республики следовало в своей работе международным соглашениям и ответственно относилось к принадлежащей нам и будущим поколениям среде.

Мы хотим, чтобы Эстония быстро двигалась вперед в направлении, которое делало бы ее примером для всего мира в области новаторских решений и взвешенной политики в области окружающей среды. Отказом от близорукого плана по строительству завода правительство продемонстрирует свое ответственное отношение к будущему местной окружающей среды. Отпущенное нам время для избежания самого катастрофического сценария истекает.

Viru Prospekt