ePrisma запустила в Нарве услугу «Закажи и забери»

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Prisma стала первой сетью розничной торговли, запустившей в Нарве онлайн-услугу. Теперь клиенты могут забрать заказанные в интернете товары в отделе информации магазина Narva Prisma.

По словам заведующей Narva Prisma Ирины Ушаковой, за заказанными в интернете товарами можно прийти в любой день недели с 10:00 до 21:00. «Заказывая товары в интернете, люди существенно экономят время. Кроме этого, останутся не сделанными т. н. эмоциональные покупки, что благотворно отразится на контроле семейного бюджета», – добавила Ушакова. Делать заказы в ePrisma можно круглосуточно; прийти в Narva Prisma и забрать их можно в четыре периода: с 10:00 до 12:00, с 12:00 до 15:00, с 15:00 до 18:00 и с 18:00 до 21:00. Услуга комплектации заказа стоит 2 евро.

Если услуга ePrisma «Закажи и забери» придется жителям Нарвы по душе, то Prisma планирует в будущем начать предлагать в Нарве и услугу курьерской доставки.

Сеть розничной торговли Prisma ведет в Эстонии деятельность с 2000 года, ePrisma – с 2015 года. У сети в целом девять магазинов в Нарве, Таллинне и Тарту, обеспечивающих вместе со вспомогательным подразделением работой почти 800 человек.

Prisma – это сеть магазинов с самым широким в Эстонии ассортиментом и неизменно выгодными ценами. Prisma Peremarket входит в торговый концерн S-Grupp, который ведет свою деятельность на рынках Финляндии, Эстонии и России.

BNS