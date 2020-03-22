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Дата публикации: Вчера, 17:48 Просмотрено: 120

Обзор Эстонской кассы по безработице зарегистрированной безработицы за неделю

По данным за прошлую неделю ставка зарегистрированной безработицы повысилась и составляет теперь 6%. По состоянию на 22.03.2020 было 38 629 зарегистрированных безработных. За неделю численность зарегистрированных безработных выросла на 4,2%. По сравнению с этим же периодом прошлого года, численность зарегистрированных безработных выросла на 16%, год назад на учете в кассе по безработице было 33 390 человек.
С 16 по 22 марта 2020 года на учет встали 2 102 новых зарегистрированных безработных, по
О коллективных сокращениях на прошлой неделе кассу по безработице уведомили 18 предприятий, согласно первичным уведомлениям в общей сложности сокращается 261 человек.
Среди коллективных сокращений 8 было таких, где предприятие отметило, что трудности возникли в связи пандемией COVID-19, сокращается в общей сложности 60 рабочих мест.


www.tootukassa.ee

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