Обзор Эстонской кассы по безработице зарегистрированной безработицы за неделю

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По данным за прошлую неделю ставка зарегистрированной безработицы повысилась и составляет теперь 6%. По состоянию на 22.03.2020 было 38 629 зарегистрированных безработных. За неделю численность зарегистрированных безработных выросла на 4,2%. По сравнению с этим же периодом прошлого года, численность зарегистрированных безработных выросла на 16%, год назад на учете в кассе по безработице было 33 390 человек.

С 16 по 22 марта 2020 года на учет встали 2 102 новых зарегистрированных безработных, по

О коллективных сокращениях на прошлой неделе кассу по безработице уведомили 18 предприятий, согласно первичным уведомлениям в общей сложности сокращается 261 человек.

Среди коллективных сокращений 8 было таких, где предприятие отметило, что трудности возникли в связи пандемией COVID-19, сокращается в общей сложности 60 рабочих мест.





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