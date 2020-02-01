Департамент здоровья отвечает на часто задаваемые вопросы по использованию масок

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Эстония участвует в общем госзаказе Европейской Комиссии, в рамках которого закупаются респираторные защитные средства, перчатки, защитные костюмы и очки. По плану Европейской Комиссии госзаказ может сдвинуться на май месяц. Кроме того, Департамент здоровья заключил два договора, по одному в начале марта заказали 50 000 респираторов FFP3, и дополнительно к ним еще 85 000 FFP3 респираторов. Рамочный договор сроком на полгода позволит заказать до 260 000 масок. В конце марта нам должны прийти 200 000 трехслойных хирургических масок, но мы должны учитывать, что срок поставки будет продлен. Также идут переговоры с поставщиками FFP2, и мы делаем все, чтобы они были доставлены в ближайшее время в Эстонию. Департамент здоровья в основном получает средства личной защиты через эстонских поставщиков, а также китайских производителей. К сожалению, мы должны считаться с тем, что в нынешней ситуации у логистических предприятий могут быть различные проблемы, и сроки поставок заказов могут задерживаться.

Ношение маски помогает препятствовать распространению коронавируса от больного к здоровым http://www.youtube.com/watch?v=rFEAtBzBLM8 (Таавет Реймерс, руководитель по оперативной работе Таллиннской скорой помощи).

Кто должен носить медицинские защитные маски или респираторные маски?

Ношение медицинской маски человеком, у которого нет симптомов заболевания, как метод профилактики необоснован, потому что с большой вероятностью это не остановит мельчайшие бактерии коронавируса (SARS-CoV-2) от попадания в дыхательные пути. Защита дыхательных путей необходима прежде всего тем, кто соприкасается с зараженными людьми или с людьми, у которых есть подозрение на заражение, например, медицинским работникам, работникам по уходу и членам семьи заболевшего.

Некоторые работники первой линии на границе, в портах и магазинах также носят маски, потому что они по работе соприкасаются с большим количеством людей, и могут не знать того, заражены ли они. При неразборчивом использовании масок их не хватит людям, у которых имеется реальная необходимость носить их.

Для кого предназначена медицинская маска и какого ее назначение?

Медицинская, или хирургическая маска – это одноразовая маска, которая предназначена для того, что защитить во время медицинской процедуры прежде всего пациента – для того, чтобы, например, частички с дыхательных путей или слюна врача или хирурга не попала бы во время медицинской процедуры на пациента или в него, и не вызвала бы таким образом дополнительные осложнения и болезни.

Рекомендуем носить медицинскую маску заразившимся людям, для того чтобы избежать при кашле и чихание широкого распространения бактерий.

Медицинская маска, становясь влажной, теряет свои защитные свойства, и когда человек уже снял маску, то снова ее использовать нельзя, и ее можно только выбросить.

Также маска не предназначена для того чтобы делиться ею – маской пользуется один человек, если маска хоть один раз снимается, то ее больше нельзя использовать.

Оттягивание носо-ротовой части маски или ее снятие на мгновение приравнивается к тому, что маска снята полностью, т.е. в этом случае маску нужно выбросить и взять новую.

Кроме того, становясь влажным, материал из которого сделана маска, может создать благоприятную среду для размножения бактерий, которые при попадании в дыхательные пути могут усугубить болезнь.

Если обычному человеку не следует носить маску, то как тогда защитить себя от других, которые могут разносить по кругу инфекцию?

Общее правило – находиться дома всем, насколько это возможно. В первую очередь дома должны быть люди с симптомами заболевания. Лучшая защита против распространения инфекционных болезней – это соблюдение правил гигиены, таких как регулярное и тщательное мытье рук. Приходя с улицы, нужно прежде всего помыть руки. После использования мобильного телефона или смартфона в общественных местах, придя домой помойте телефон. Если вы чихаете или кашляете, то прикрывайте свой рот и нос одноразовыми бумажными платочками. После использования сразу выбросьте их в мусорное ведро и затем помойте руки. Если у вас нет бумажного носового платка, пользуйтесь свои рукавом (локтевой частью), но не голой рукой. Прикрывая рот и нос, вы препятствуете дальнейшему распространению бактерий и вирусов. Если вы чихает в голую руку, то микробы и вирусы могут через вас попасть на других людей или предметы, к которым вы прикоснетесь. Тем, у кого нет возможности остаться дома, рекомендуется держаться от других людей на расстоянии двух метров. У большинства заразившихся коронавирусом болезнь протекает в легкой форме, и они выздоравливают.

Наиболее уязвимыми к вирусу являются пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, у них чаще болезнь протекает в тяжелых формах.

Почему самодельная маска с большой вероятностью не остановит проникновение вируса в дыхательные пути?

Медицинские маски изготавливаются из нетканых материалов. В случае медицинских масок нужно понимать, что речь идет не о средствах личной защиты, эти товары классифицируются как медицинские приборы. Такие медицинские маски не защитят носителя от вируса. У обычных тканых тканей очень большие промежутки между волокнами, и это вряд ли обеспечит защиту от вирусов. Самодельные маски или использование предметов одежды могут защитить носителя от распространения его бактерий, но вряд ли они смогут эффективно противостоять попаданию возбудителя вируса в дыхательные пути. Кроме того, ткань, из которого сделана самодельная маска, может становясь влажной, создавать благоприятную среду для размножения бактерий, которые при попадании в дыхательные пути могут осложнить течение болезни. Маски, которые соответствуют требованиям, имеют различные свойства, которые зависят как от материала, плотности материала и много другого, чтобы гарантировать, что капельная инфекция не распространится на носителя маски. В случае самодельной маски неизвестно, насколько большие частицы может задерживать конкретный материал и количество слоев. Также отсутствуют данные о продолжительности ношения самодельной маски и правильной стирке. Поэтому самодельные маски могут представлять опасность для тех, кто их носит, потому что на маске скапливаются и другие бактерии.

Кроме того, дешевые защитные маски являются одноразовыми, и их можно использовать в течение короткого периода времени, и потом маску нужно выбросить.

Имеются также маски многоразового использования (их нужно специально стирать или у них есть сменные фильтры).

Если человек подозревает, что он заразился, и что ему нужно идти в многолюдное место, например, в магазин, должен ли он пользоваться подручными средствами, например, шарфом, для того чтобы прикрыть рот и нос?

На человек с подозрением на заражение вирусом, лежит огромная ответственность перед окружающими его людьми, чтобы их не заразить. Это значит нужно остаться дома не менее чем на 14 дней при появлении первых симптомов заболевания и проконсультироваться с врачом по вопросам лечения. Для удовлетворения основных потребностей, таких как еда и лекарства, нужно попросить помощь у членов семьи или знакомых. Также можно воспользоваться услугами доставки на дом.

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