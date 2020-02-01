В Эстонии коронавирус диагностирован уже у 283 человек

Тесты делают прежде всего тяжело больным и людям, которые входят в группы риска, в т.ч. пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями. Тест по выбору планируется делать так сказать работникам первой линии, которые могут заразить пациентов, входящих в группу риска — работникам здравоохранения и попечительских учреждений, а также людям, которые оказывают другие жизненно важные услуги.

На прошлой неделе прошел хакатон, который организовали Garage48 и Accelerate Estonia, где научные работники университета Taltech, Тартуского университета и многие другие инициативные люди создали карту, которая отображает данные по коронавирусу в Эстонии. На карте отражаются данные на основе сделанных в Эстонии тестов. Данные для карты поступают от Департамента здоровья, и сейчас мы планируем обновлять карту ежедневно в середине дня. ”Огромная благодарность всей команде, с помощью которых была создана эта карта”, — сказал Кадай.

Карту, на которой также можно найти данные уездов из регистра народонаселения, можно посмотреть здесь.

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В ближайшие дни в 8 городах Эстонии начнут на основании направления от семейного врача тестировать более широкий круг людей. Первое место для тестирования по принципу drive-in откроется в Таллинне, в следующие дни такие места для тестирования будут также открыты в Тарту, Пярну, Курессааре, Вильянди, Нарве, Пайде и Кохтла-Ярве. При заболевании, люди должны будут позвонить своему семейному врачу, который в соответствии с протоколом Департамента здоровья оценит необходимость делать пациенту тест на коронавирус.

При проявлении симптомов (кашель, температура) нужно звонить своему семейному врачу или на инфотелефон семейных врачей 1220, где проинструктируют в дальнейших действиях. По вопросам, связанным с темой коронавируса, можно круглосуточно бесплатно обращаться на инфолинию центра тревоги 1247. В больницах и домах попечения, начиная со вчерашнего дня, можно общаться с душепопечителем по телефону.

При затруднении дыхания или недостатке кислорода нужно звонить по номеру экстренной помощи112.

Необходимость тестирования оценивает врач, и тест делается при наличии медицинских показаний. Если человек заболел, он должен в любом случае оставаться дома и, по возможности, оповестить о заболевании людей, с которыми он в последние дни контактировал. При легких симптомах, таких как кашель, небольшая температура, нужно оставаться дома и, при необходимости, снимать симптомы безрецептурными лекарствами.

Дополнительная информация на тематическом сайте департамента здоровья www.terviseamet.ee/ru/COVID-19 и на странице Департамента здоровья в Facebook.

Ответы на вопросы по чрезвычайному положению можно найти на сайте правительства.