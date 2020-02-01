В Нарве и Кохтла-Ярве откроются пункты тестирования на коронавирус

Дата публикации: Вчера, 15:57 Просмотрено: 178

В нескольких городах Эстонии, в том числе в Нарве и Кохтла-Ярве, уже на этой неделе откроются пункты тестирования на коронавирус.

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Об этом сообщил в четверг Департамент здоровья Эстонии

"В ближайшие дни в восьми городах Эстонии - Таллинне, Тарту, Пярну, Курессааре, Вильянди, Нарве, Пайде и Кохтла-Ярве - будет запущено расширенное тестирование на коронавирус на основании направления от семейного врача. Эти пункты будут работать по принципу drive-in", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Юри Ратас на правительственной пресс-конференции уточнил, что в Таллинне будут открыты два пункта, первый из которых начнет работу уже днем 19 марта, а второй - в пятницу.

В Кохтла-Ярве временный пункт тестирования на коронавирус заработает в пятницу, а в Нарве - на выходных. Пункты тестирования в остальных упомянутых городах также заработают до конца этой недели.

Основанием для тестирования является направление от семейного врача.





ERR



