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ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ПРАВО.RU/ОКСАНА ОСТРОГОРСКАЯ

Что значит банкрот?

Банкротом именуется ситуация, когда суд объявил судебным постановлением о несостоятельности должника. Лицо несостоятельно, если оно не способно выплатить свои задолженности. Для того чтобы суд объявил лицо банкротом, неспособность лица выплатить свои задолженности должна носить не временный характер. О временных трудностях с выплатами можно говорить, например, в том случае, когда лицо не может выплатить задолженность к условленному сроку, однако сможет сделать это, например, в течение следующей пары месяцев за счёт поступающих ему денежных средств. Не временная неспособность выплатить свою задолженность означает неспособность данного лица на протяжении длительного периода платить по своим обязательствам, поскольку у него отсутствуют необходимые для этого денежные средства, и их поступления в ближайшее время не ожидается.





Откуда я могу узнать, является ли предприятие банкротом или предварительное производство угасло без объявления банкрота?

Предприятие объявляется банкротом постановлением суда. При вынесении постановления о признании банкротом суд публикует незамедлительно сообщение о банкротстве в издании Ametlikud Teadaanded («Официальные известия») . Также в издании Ametlikud Teadaanded («Официальные известия») извещение об окончании предварительного производства из-за угасания производства без объявления банкрота. В публикуемом сообщении указываются данные банкротного управляющего. Введите в графу поиска «vali märksõnad» («выберите ключевые слова») наименование предприятия и нажмите кнопку поиска, после чего Вам будет представлено опубликованное в издании Ametlikud Teadaanded («Официальные известия») извещение о предприятии, которое Вы ищете.





Согласно данным издания Ametlikud Teadaanded ("Официальные известия"), предприятие - банкрот, что мне делать?

В случае, если обанкротившееся предприятие не выполнило вытекающих из трудового договора или Закона о трудовом договоре обязанностей, то работник должен не позднее, чем в течение двух месяцев, считая от объявления банкротства, сообщить банкротному управляющему обо всех своих возникших до объявления банкротства требованиях против предприятия-банкрота. Для сообщения о требовании нужно подать управляющему письменное заявление (заявление о требовании), в которой указываются суть требования, его основание и размер. К заявлению о требовании следует приложить документы, подтверждающие названные в заявление обстоятельства (в числе прочего, трудовой договор и ход вычислений не полученной платы (компенсации), причём нужно отдельно вывести неполученные платы по месяцам). Работник должен подписать заявление о требовании.





Кто такой управляющий банкротством?

Управляющий банкротством назначается постановлением суда о банкротсве, по которому должник объявляется банкротом, назначенное лицо, заданием которого является проведение процесса банкротства (например: совершение сделок с имуществом банкрота, выяснение требований кредиторов). Банкротный управляющий является законным представителем должника, так как он совершает от имени должника требуемые сделки с банкротным имуществом, а так же представляет должника в имущественных спорах. Закон о банкротстве ст.54 -73

Банкротный управляющий должнен защищать права и интересы как должника так и кредиторов (закон о банкротстве ст.55), управляющий обязан контролировать обоснованность выдвинутых против должника требований (ст.101 ч.1) и если для этого есть основания, управляющий обязан оспорить требования или право залога (ст.103 ч.2).





Как мне узнать кто назначен банкротным управляющим обанкротившегося предприятия?

В издании Ametlikud Teadaanded («Официальные известия») в опубликованном по адресу извещении об объявлении банкротства указываются, среди прочего, данные управляющего.





Каковы обязанности управляющего банкротством?

Управляющий банкротством защищает права всех кредиторов, а также права и интересы должника и обеспечивает законное, скорое и экономически целесообразное банкротное производство.

Основные обязанности управляющего банкротством следующие:

1. Выяснить требования кредиторов, управлять банкротным имуществом, организовать его формирование и продажу и удовлетворить требования кредиторов за счёт банкротного имущества;

2. Выяснить причины и время возникновения несостоятельности должника;

3. При необходимости организовать продолжение хозяйственной деятельности должника;

4. При необходимости произвести ликвидацию должника-юридического лица;

5. Предоставить в предусмотренных законом случаях информацию кредитору и должнику;

6. Отчитываться о своей деятельности и представить данные о банкротном производстве суду, надзирающему чиновнику и банкротной комиссии.

Помимо вышеприведённого, управляющий банкротством выполняет другие исходящие из закона обязанности.





Что будет после подачи заявления о требовании? Свяжется ли со мной управляющий?

Управляющий обязан извещать работника только в том случае, если заявление о требовании не оформлено надлежащим образом. В таком случае, управляющий даёт работнику не менее 10 дней на устранение недостатков заявления о требовании. Далее управляющий контролирует обоснованность поданного заявления о требовании. В случае, если заявление о требовании обосновано, и исходные документы корректно представлены, то управляющий обязан представить заявление о требовании в Эстонскую Кассу по безработице для получения возмещения по причине неплатёжеспособности работодателя. Поскольку Эстонская Касса по безработице возмещает требования работников в ограниченных пределах, то размер неудовлетворённого Эстонской Кассой по безработице требования идёт на защиту на общем собрании кредиторов (на собрании защиты требований).





Получу ли я от Кассы по безработицы возмещение и в том случае, если предварительное производство закончено из-за угасания производства без объявления банкрота?

Если производство заканчивается из-за угасания производства без объявления банкрота, то временный управляющий также обязан представить в Кассу по безработице заявление о выплате работникам предприятия компенсации за неполученные зарплату и отпускные, а также за неполученные при окончании трудового договора компенсации.

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