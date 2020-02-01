TÖÖINSPEKTSIOON: COVID-19. Самые частые вопросы от работников и работодателей

Дата публикации: Вчера, 20:17 Просмотрено: 111



Могу ли я отказаться ходить на работу?

Обязанность работника в трудовых отношениях – выполнять работу на оговоренных условиях. Тем не менее, работник, возвращающийся из зоны риска, должен принимать во внимание рекомендации Департамента здоровья и оставаться дома в течение двух недель. Однако это не означает, что работнику автоматически не нужно идти на работу. Работник должен проинформировать работодателя, а затем договориться с ним о том, как будет происходить дальнейшая работа.

В дополнение к вышеупомянутым вариантам (удаленная работа, неоплачиваемый отпуск, применение статей 35 и 37 ЗТД), можно договориться о том, чтобы работник использовал основной отпуск. Если график отпусков уже составлен, то время основного отпуска можно менять только по договоренности. Если работник не хочет использовать основной отпуск, необходимо найти иное решение.

Что должен делать работодатель, если работник не может выйти на работу из-за ограничения передвижения (в частности, речь идет о жителе Сааремаа, который работает на материке)?

В создавшейся ситуации следует исходить из того, что выполнению работы работником препятствует причина, не связанная с ним самим. Это означает, что работник не сам создал ситуацию, из-за которой он не может выйти на работу. Тем самым в данном случае применяется статья 38 Закона о трудовом договоре, согласно которой работодатель в течение разумного периода времени должен выплачивать среднюю заработную плату, если работник не может выполнять работу по независящим от него причинам. Какой период времени в данном случае является разумным – это должны оценить сами стороны, но, безусловно, неоправданно платить зарплату за весь период, когда работник не работает.

В данном случае стороны должны найти взаимоприемлемые решения. Например, заключить соглашение между сторонами о применении работником основного или неоплачиваемого отпуска или найти иную возможность (например, договориться об изменении заданий на такие, которые можно выполнять удаленно). Стороны трудовых отношений должны адекватно оценивать происходящее в стране, а также учитывать интересы друг друга и таким путем находить разумные решения.

Кроме того, можно проинформировать работника о том, что если он имел контакт с заболевшим коронавирусом, но симптомы еще не развились, он может открыть больничный лист. Более подробную информацию об открытии больничного листа можно найти на интернет-странице Больничной кассы: https://www.haigekassa.ee/uudised/tanasest-saab-haiguslehte-ajutiselt-veebis-vormistada.





Может ли работодатель навязать вынужденный отпуск / неоплачиваемый отпуск / чрезвычайную ситуацию и т.п., чтобы работник оставался дома без оплаты?

Как только работник вернется из зоны риска, работодатель и работник должны договориться о том, как будет протекать дальнейшая работа. Наиболее разумным было бы позволить сотруднику работать дома или договориться о выполнении удаленной работы. Если это невозможно, стороны должны прийти к соглашению.

Вынужденного отпуска в Законе о трудовом договоре (далее: ЗТД) не предусмотрено, но работодатель и работник могут договориться о том, что работник будет находиться дома, например, в течение двух недель. Если работник не работает, потому что работодатель не дает ему работы, то в соответствии со ст. 35 ЗТД работодатель должен платить ему среднюю заработную плату.

Неоплачиваемый отпуск должен быть согласован между сторонами. Если соглашение достигнуто, то работник может взять неоплачиваемый отпуск. Если работник не соглашается на неоплачиваемый отпуск, но работодатель не допускает работника на рабочее место, то применяется ст. 35 ЗТД.

Работодатель и работник могут также, по соглашению сторон, изменить условия трудового договора. Например, стороны могут договориться о том, что пока работник находится дома и не выполняет работу, ему будет выплачиваться меньшая заработная плата, чем оговорено в трудовом договоре. Тем не менее, работодатель не может сделать это в одностороннем порядке, но на это должен дать согласие и работник.





Если я на работе заразился вирусом COVID-19, считается ли это несчастным случаем на работе, или мне нужно брать больничный лист?

Несчастный случай на работе – это нарушение здоровья или смерть работника, возникшая в ходе выполнения данного работодателем задания или другой работы, выполняемой по его разрешению, во время перерывов, включенных в рабочее время, или во время любой другой деятельности в интересах работодателя. Несчастным случаем на работе не считается нарушение здоровья или смерть, которые произошли в перечисленных случаях, но не имеют причинной связи с выполняемой работником работой или рабочей средой (ч.1 ст. 22. Закона о гигиене и безопасности труда). Несчастным случаем на работе скорее считается так называемое внезапное нарушение здоровья, например из-за падения или из-за отравления вдыхаемыми парами химического вещества.

Заболевание, в частности коронавирусом, может быть связано с работой. Связанные с работой заболевания подразделяются на два – обусловленные работой заболевания и профессиональные заболевания. Профессиональное заболевание – это заболевание, вызванное фактором опасности рабочей среды, указанным в списке профессиональных заболеваний, или характером работы. Обусловленное с работой заболевание – это заболевание, вызванное фактором риска рабочей среды, но не считающееся профессиональным заболеванием.

Коронавирус может считаться профессиональным заболеванием в соответствии с частью 3 статьи 7 Постановления Министра социальных дел № 66 от 09.05.2005 г. «Перечень профессиональных заболеваний», согласно которому профессиональными инфекционными и паразитарными заболеваниями являются также прочие инфекционные и паразитарные заболевания, вызванные биологическими факторами риска рабочей среды. Коронавирус можно отнести к прочим профессиональным инфекционным заболеваниям.

Если вы подозреваете, что ваша болезнь может быть связана с работой, т.е. что вы заразились на работе, сообщите об этом врачу. Семейный врач или другой врач, который заподозрит, что у работника может быть профессиональное заболевание, направит его к врачу по гигиене труда для диагностики профессионального заболевания. Врач по гигиене труда выявит состояние здоровья работника и соберет данные об условиях труда и характере работы работника. Решение о том, вызвана ли болезнь работой или нет, принимает врач по гигиене труда.



Можно ли и когда можно применять ст. 37 ЗТД о трехмесячном снижении заработной платы по независящим от работодателя экономическим обстоятельствам?

Распространение коронавируса является одним из таких непредвиденных обстоятельств, при которых работодатель может в одностороннем порядке на три месяца уменьшить рабочую нагрузку и заработную плату работника на основании ст. 37 Закона о трудовом договоре (ЗТД), если выплата оговоренной заработной платы является необоснованно обременительной для работодателя. Заработная плата может быть уменьшена до минимальной заработной платы, установленной Правительством Республики (584 евро в месяц или 3,48 евро в час).

Тем не менее, снижение заработной платы в соответствии со статьей 37 ЗТД допускается только при определенных условиях:

В связи с непредвиденными экономическими обстоятельствами, не зависящими от работодателя, работодатель не может предоставить работнику согласованный объем работы (сюда не входят сезонные изменения в объеме работы).

Выплата согласованной заработной платы является необоснованно обременительной для работодателя. Заработную плату нельзя уменьшать, если работодатель, например, не может предоставить согласованный объем работы, но в то же время имеет достаточные финансовые ресурсы для выплаты заработной платы и нет реальной необходимости изменять заработную плату работника.





Как применяется статья 37 ЗТД, то есть уменьшение заработной платы на три месяца по независящим от работодателя экономическим обстоятельствам, и может ли работник прекратить трудовые отношения?

Для уменьшения заработной платы работодатель должен сначала рассмотреть, может ли он предложить работнику другую работу. Если никакой другой работы предложить невозможно или если работник не принимает предложение другой работы, работодатель должен уведомить о планируемом сокращении заработной платы доверенное лицо работников или, при отсутствии доверенного лица, непосредственно работников по крайней мере за 14 календарных дней. Таким образом, работники будут иметь возможность высказать свое мнение. Свое мнение следует представить работодателю в течение семи календарных дней с момента получения уведомления.

Если работники не согласны с сокращением заработной платы, они имеют право расторгнуть договор, уведомив работодателя за пять рабочих дней. При завершении трудового договора работнику выплачивается в дополнение к так называемому расчету, то есть к заработанной зарплате и к возмещению за неиспользованный основной отпуск, также компенсация в виде средней заработной платы за один месяц.





Можно ли рассматривать возможность сокращения?

Если ясно, что ситуация не улучшается и работодатель по-прежнему не может обеспечивать работу и платить даже сниженную заработную плату, то можно рассмотреть возможность сокращения. Сокращение – это расторжение трудового договора работодателем в чрезвычайном порядке по экономическим причинам. Сокращение имеет место в том случае, когда продолжение трудовых отношений на согласованных условиях становится невозможным из-за сокращения объема работы или реорганизации работы или прекращении работы по иной причине. Кроме того, ситуация сокращения возникает в том случае, когда работодатель прекращает свою деятельность, объявляется банкротом или банкротное производство прекращается без объявления банкротства вследствие угасания. Для сокращения работников работодатель должен представить им уведомление о расторжении трудового договора в форме, позволяющей письменное воспроизведение, и указать причины расторжения договора.

В случае сокращения работодатель обязан соблюдать сроки уведомления, установленные в ч. 2 ст. 97 ЗТД. Сроки уведомления связаны с продолжительностью работы работника у работодателя. Работодатель должен заранее уведомить работника о сокращении при следующей продолжительности его трудовых отношений с работодателем в следующие сроки:

менее одного года работы – не менее чем за 15 календарных дней;

от одного до пяти лет работы – не менее чем за 30 календарных дней;

от пяти до десяти лет работы – не менее чем за 60 календарных дней;

10 и более лет работы – не менее чем за 90 календарных дней.

Работодатель должен принять во внимание, что если работник получает уведомление о расторжении трудового договора в срок, меньший установленного законом, или срок уведомления не соблюдается вообще, то работодатель должен выплатить за это работнику компенсацию. В этом случае работодатель должен будет выплатить работнику среднюю дневную заработную плату за столько календарных рабочих дней, насколько меньшим был срок предварительного уведомления.

Если трудовой договор прекращается по причине сокращения, работодатель обязан выплатить работнику, в дополнение к так называемому окончательному расчету, компенсацию по сокращению, соответствующую средней месячной зарплате работника.





Могу ли я отказаться от командировки в зону риска?

Работодатель обязан оценивать связанные с работой риски также и в том случае, когда он направляет работника за рубеж. Поэтому, прежде всего, работодатель должен оценить риски и решить, можно ли воздержаться от командировки.

Работник имеет право отказаться от работы или приостановить ее в соответствии с ч.5 ст. 14 Закона о гигиене и безопасности труда, если ее выполнение угрожает его здоровью или здоровью других лиц или препятствует соблюдению требований экологической безопасности, немедленно проинформировав об этом работодателя или его представителя и уполномоченного по рабочей среде. Если работник считает, что отправляясь в зону риска, он подвергает опасности свою жизнь или здоровье, он имеет право отказаться от командировки.





Должен ли я после командировки работать дома?

Все, кто прибывают в Эстонию, должны будут оставаться в изоляции, то есть находиться 14 дней по адресу, который был отмечен при заполнении декларации здоровья при въезде в страну, в этот период запрещено приходить ходить на работу.

Рекомендация Департамента здоровья: https://vm.ee/ru/koronavirus-2019-ncov





tooelu.ee



