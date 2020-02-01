Правила пересечения границы с 17- го марта

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По решению правительства начиная с 17- го марта, по всей государственной границе будет временно введён пограничный контроль, чтобы предотвратить распространение коронавируса. «Мы просим людей оставаться в Эстонии и не выезжать из страны. Выезжая в другую страну можно попасть в зону карантина, и вернуться домой будет очень сложно, а иногда и невозможно. Право въехать в Эстонию со вторника, 17- го марта, имеют все граждане и жители Эстонии, в том числе лица, имеющие временный вид на жительство или право на проживание», - пояснил министр внутренних дел Март Хельме.

Фото: DELFI

У всех, кто пересекает границу, помимо проверки проездных документов, собирается вся информация о маршруте, состоянии здоровья и потенциальном контакте с людьми, подверженными риску заражения. При пересечении границы требуется действующее удостоверение личности. «В связи с соблюдением различных ограничений может потребоваться необходимость в удостоверении своей личности. Поэтому я призываю всех иметь при себе документы, удостоверяющие личность и при поездках по Эстонии », - отметил Хельме.

В страну имеют доступ международные грузоперевозки, осуществляющие перевоз продуктов питания и медицинских товаров. Также, лица, предоставляющие жизненно важные услуги, например, поставщики топлива. Иностранцы также могут проезжать страну через транзитный коридор, чтобы проехать на родину, если у них нет симптомов COVID-19.

Иностранцы, работающие в Эстонии с визой или без нее, не смогут вернуться в Эстонию после 17 - го марта. Если они уже находятся в Эстонии, они могут остаться в Эстонии или покинуть страну, если пожелают.

«Если лица, имеющие право на въезд в Эстонию, имеют симптомы COVID-19, то при въезде в Эстонию человек с легкими симптомами будет направлен на домашнее лечение и на госпитализацию при более серьезных симптомах. Лица с подозрением на COVID-19 и диагнозом COVID-19 обязаны придерживаться условий изоляции », - сказал министр внутренних дел.

Эта изоляция означает, что человек должен находиться в помещении в течение 14 дней, не контактируя с другими людьми. Если другие люди находятся в одном помещении с ним, то и они должны оставаться в изоляции. В случае серьезных симптомов людей госпитализируют.

«Я призываю людей, находящихся в изоляции, общаться со своими друзьями и знакомыми по телефону или через Интернет и просить о помощи, чтобы им приносили товары, в которых они нуждаются. Следует иметь в виду, что эти люди не должны вступать в непосредственный контакт с лицами, находящимися в изоляции. Ситуация неудобная, но я надеюсь, что люди поймут. Необходимо изолировать людей с признаками болезни, поскольку это снизит вероятность дальнейшего заражения », - сказал министр внутренних дел.

Принципы въезда в Эстонию с 17 - го марта 2020 года

В Эстонию имеют право въехать граждане и жители Эстонии, в том числе лица с временным видом на жительство или правом на проживание в Эстонии:

• граждане Эстонии, которые имеют паспорт гражданина Эстонии;

• граждане Эстонии, которые имеют эстонское удостоверение личности (ID-карта);

• граждане Европейского Союза, имеющие эстонскую ID-карту;

• лица с эстонским паспортом иностранца («серый паспорт»);

• иностранные граждане, имеющие карточку вида на жительство в Эстонии. Например, лицо:

получающее профессиональное или высшее образование в Эстонии работающее в Эстонии чей супруг является гражданином или резидентом Эстонии у которого есть предприятие в Эстонии

Въезд в Эстонию запрещён для лиц:

• приезжающих в Эстонию на основании безвизового режима, шенгенской или эстонской визы:

1. работать в Эстонии на короткий срок;

2. в туристическую поездку, например, чтобы увидеть Старый город Таллинна;

3. для посещения родственников или знакомых.

В Эстонию могут въезжать исключительно иностранцы, не имеющие симптомов, которые:

• непосредственно участвуют в перевозке товаров и сырья, например водители и погрузчики;

• оказывают медицинскую помощь или другие неотложные услуги;

• сотрудники иностранных дипломатических представительств или консульских учреждений или члены их семей или иностранцы, прибывающие в Эстонию в рамках международного военного сотрудничества.

В порядке исключения Департамент Полиции и Пограничной охраны может разрешить въезд в Эстонию иностранцу без симптомов, который является:

• прямым потомком (т.е. родители и их предки) или восходящим родственником (дети и их потомки) или супругом (ой) гражданина Эстонии или лицом, имеющим удостоверение личности или вид на жительство в Эстонии;

• допуск оправдан в порядке исключения, например, когда мать и ребенок с визой находятся в разных странах.

МВД



