Реклама Подписка Наша редакция

В центре внимания / СобытияРегистрация на бесплатные курсы эстонского языка Фонда интеграции начнется 14 января

Дата публикации: Вчера, 11:15 Просмотрено: 289

В следующий вторник, 14 января, в 10:00 на домашней странице Фонда интеграции https://integratsioon.ee/keelekursustele-registreerumine начнется регистрация на бесплатные курсы эстонского языка. Всего на 46 курсов сможет записаться 736 человек, заинтересованных в изучении эстонского языка. Следующая регистрация на курсы состоится в марте и августе, когда Фондом интеграции будет предложено еще до 4000 бесплатных учебных мест.

Регистрация на бесплатные курсы эстонского языка Фонда интеграции начнется 14 января

Фонд интеграции предлагает бесплатные курсы разговорного эстонского языка на уровни A2, B1 и B2, потребность в которых наиболее велика. Курсы будут проводиться в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Силламяэ, Йыхви, Кохтла-Ярве и в его районе Ахтме. В Таллинне откроется 23, в Нарве – 10, в Йыхви – четыре, в Ахтме – два, в Силламяэ – два, в Кохтла-Ярве – два, в Тарту – два и в Пярну – один курс обучения.

«При регистрации можно выбрать подходящие курсы в соответствии с уровнем владения языком и предпочтениями относительно времени, места и языковой школы. С расписанием занятий можно ознакомиться на домашней странице фонда», – пояснила руководитель сферы языкового обучения Фонда интеграции Яна Тонди. «Чтобы регистрация прошла гладко, советуем также предварительно ознакомиться на нашем сайте с правилами регистрации и там же пройти тест на знание языка», – добавила Яна Тонди.

Благодаря выделенному Министерством культуры дополнительному финансированию обучения эстонского языка Фонд интеграции проведет в этом году регистрацию на курсы помимо января также и в марте и августе, когда будет предложено еще до 4000 учебных мест на уровни A1-C1.

«В этом году для изучения эстонского языка будет предложено в два раза больше учебных мест, чем в прошлом году, и регистрация на курсы состоится вместо обычных двух раз три раза. Поэтому если кто-то из заинтересованных в изучении эстонского языка не успеет в январе зарегистрироваться на курсы или не найдет для себя подходящего курса, то новая возможность для этого появится уже в марте. Как и в прошлые годы, зарегистрироваться на курсы можно будет и в августе», – отметила руководитель сферы языкового обучения Фонда интеграции Яна Тонди.

На дополнительные вопросы о возможностях изучения эстонского языка ответят консультанты Фонда интеграции, с которыми можно связаться по бесплатному инфотелефону 800 9999 или электронной почте info@integratsiooniinfo.ee. «Наши консультанты в течение всего года помогают найти и другие подходящие методы изучения или практики эстонского языка. Например, работающие в Таллинне и Нарве дома эстонского языка, а также наши партнеры организуют в разных регионах Эстонии языковые кафе, тандемное обучение, клубы языка и культуры, обсуждения, вечера кино, тематические мастер-классы и прочие учебные занятия», – пояснила Яна Тонди.

Ознакомиться с правилами регистрации на курсы и пройти тест на знание эстонского языка можно на домашней странице Фонда интеграции https://integratsioon.ee/ru/pravila-registracii. Регистрация на курсы начнется 14 января в 10:00 на сайте https://integratsioon.ee/ru/registraciya-na-kursy-estonskogo-yazyka-0.

Изучение эстонского языка финансирует Министерство культуры, а также Европейский Социальный Фонд в период с 2014 по 2020 годы в рамках проекта «Меры поддержки интеграции в обществе Эстонии».

Фонд интеграции

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все

$(document).ready(function(){ // agreement.disable_popup = true; agreement.init('UA-125958855-1'); });