Октябрь: месяц театра и юбилеев

Дата публикации: Вчера, 09:41 Просмотрено: 155

В предстоящие три месяца нарвитян и гостей города ожидают разнообразные культурные и спортивные события. Заместитель руководителя Отдела культуры Нарвы Дмитрий Вергун представил журналистам только что отпечатанную афишу культурных событий на октябрь в рамках Осенней столицы.

Дмитрий Вергун и Юлиана Янно показали журналистам свежую, только что вышедшую из печати афишу октябрьских мероприятий. Фото: Софья Боборенко

Спортивные премьеры

С 28 по 29 сентября в Спортивном центре на улице Раквере состоится международный турнир по футзалу Baltic Cup 2019. Помимо любимцев местной публики, команды «Нарва-Юнайтед», в Нарве покажут свое мастерство и другие прибалтийские команды, в том числе женские. Как заметил Дмитрий Вергун, в Нарве ещё не проводилось мероприятий такого уровня по этой спортивной дисциплине. Первый раз в городе 12-13 октября пройдет и представительный международный турнир по фехтованию, на котором выступят около 20 спорт­сменов из Эстонии, Польши, России и Норвегии.

Вход свободный!

В официальной культурной афише октября – 18 событий, однако она содержит далеко не весь перечень театральных постановок, тематических вечеров и прочих мероприятий, которые будут проводиться в городе в этот осенний месяц. В основном в афише отображены события, поддерживаемые городом, и часть из них совершенно бесплатна для посещения.

Дмитрий Вергун:

- С особой радостью представляем концерт, который состоится в Нарвском замке 12 октября в 16 часов. Он организован в сотрудничестве и по инициативе посольства Испании в Эстонии. Фортепианный вечер пройдет в честь национального праздника Испании, Дня Испанидад, приуроченного к открытию Америки Христофором Колумбом. Надемся, что это начинание станет доброй традицией, - сказал Вергун.

Он также обратил внимание горожан на другие бесплатные мероприятия. Среди них – Международный день музыки 1 октября, который концертом «Звучи, музыка!» отметит Нарвская музыкальная школа, передвижная выставка «Эстония через 100 пар глаз» (её можно будет увидеть в Vaba Lava), День открытых дверей в Доме народов (10 октября), Дни родственных народов, которые пройдут в НКТУ с 14 по 20 октября, а также театральный фестиваль школьных миниатюр «Ералашка 2019», который традиционно проходит в Доме детского творчества во время школьных каникул.

Год, богатый на юбилеи

Главный специалист службы культуры и спорта Юлиана Янно рассказала, что 2019 год богат на юбилейные мероприятия. Помимо юбилея фотовыставки «Нарвская осень», проводимой в этом году в 25-й раз, своё 25-летие отмечает и Нарвской городской симфонический оркестр. 19 октября он отпразднует эту дату большим концертом Concerto Grosso, в котором примут участие солисты заслуженного коллектива Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.

5 октября состоится праздничная встреча «Татары в Нарве – кто они?», по случаю 30-летия татарского общества, 19 октября - праздничный концерт общества Нарвамаа «30 лет культурному наследию Принаровского края». 26 октября концертом отметит своё 35- летие общество «Надежда», чуть позже, 7 декабря, 45-летний юбилей отпразднует камерный хор Общества славянских культур «Святогор», 12 декабря состоится фестиваль белорусской песни «Сябры – 20 лет для ВАС».

Афиша октябрьских мероприятий в ближайшее время будет доступна на городском сайте www.narva.ee, читайте также еженедельно информацию о предстоящих событиях в нашем издании на стр. 20.

Софья Боборенко