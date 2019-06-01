+ Галерея. Поезд эстонского языка совершил первый рейс через Нарву

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В рамках Всемирной недели изучения эстонского языка со вторника по четверг по маршруту Таллинн-Нарва-Таллинн курсирует поезд эстонского языка, в котором все желающие могут бесплатно изучать эстонский язык.

Лариса Дегель была среди встречающих и рассказала журналистам, что ей очень нравится идея языкового поезда. Фото: Ирина Токарева.



Вчера в два часа дня языковой поезд сделал остановку в Нарве, и участвующая в этом мероприятии руководитель нарвского Дома эстонского языка Фонда интеграции Маргарита Кялло рассказала журналистам о том, как проходила первая поездка.

В отдельном вагоне находились представители Министерства образования и науки, которые являлись инициаторами этого проекта: они организовали для пассажиров импровизированное языковое кафе, а затем начались игры и викторины.

«Все прошло замечательно, у нас был полный вагон заинтересованных людей, глаза у них горят и сияют и они поедут с нами еще и обратно. Мы продолжим с ними обучение эстонскому языку и очень надеемся, что сегодняшняя акция вселит в них уверенность, что обучение языку вовсе не означает скучное сидение за партами, а может проходить интересно, весело и неформально», - сказала Кялло. Она подчеркнула, что в этом и заключается основная идея акции.

Кого обучали в поезде — случайных пассажиров или тех, кто сел в поезд специально с целью заняться изучением эстонского? По словам Кялло, среди «учеников» поезда были и те, и другие. «Мне на личную электронную почту приходили запросы от людей о том, как можно поучаствовать в мероприятии. Я отвечала, что для этого нужно просто сесть в поезд. Думаю, что некоторые так и поступили», - рассказала она.

Также по вагонам поезда ходили волонтеры и приглашали пассажиров принять участие в мероприятии, раздавая им созданные специально для этого случая открытки. А еще пассажирам давали наушники, чтобы они имели возможность послушать записанные специально для языкового поезда подкасты. «Словом, мы сделали все от нас зависящее, чтобы заинтересовать людей», - подытожила Кялло.

Какие темы затрагивались в ходе беседы в языковом кафе, учитывая​, что уровень языковой подготовки пассажиров был очень разным?

«Сложно назвать какие-то определенные темы. Например, вместе с нами ехал наш волонтер, преподаватель итальянского университета Грегорио Уссарди — полиглот, который знает 11 языков, в том числе эстонский и русский. Он рассказывал пассажирам о том, как он сам учит языки, какие связи существуют между эстонским и русским языком и приводил примеры», - пояснила Маргарита Кялло.

Во вторник первый языковой поезд торжественно отправила в путь председатель организационной команды года эстонского языка и руководитель языкового отдела Министерства образования и науки Пирет Кяртнер, на Нарвском железнодорожном вокзале поезд встречали руководитель службы образования Нарвской горуправы Лариса Дегель и работники Дома эстонского языка Фонда интеграции в Нарве.

По словам Маргариты Кялло, итоги первой акции ее инициаторы в дальнейшем обсудят и решат, имеет ли смысл делать ее традиционной.

Ирина Токарева

Фотогалерея: Фонд интеграции

