Члены клуба «Камерад» возложили цветы на местах захоронения в лесу

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Члены поисково-краеведческого клуба «Камерад» возложили цветы на местах захоронения воинов Второй Мировой войны, которые находятся в лесу под Нарвой. Да, как ни странно это звучит, но и спустя 76 лет со дня окончания войны еще не все останки павших перезахоронены.

Одно из мест в лесу обозначено поминальным крестом. С этого места останки солдат были перенесены в братскую могилу № 2 в Синимяэ.

"НГ"