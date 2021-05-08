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ПраздникЧлены клуба «Камерад» возложили цветы на местах захоронения в лесу

Дата публикации: Сегодня, 09:48 Просмотрено: 49

Члены поисково-краеведческого клуба «Камерад» возложили цветы на местах захоронения воинов Второй Мировой войны, которые находятся в лесу под Нарвой. Да, как ни странно это звучит, но и спустя 76 лет со дня окончания войны еще не все останки павших перезахоронены.

Члены клуба «Камерад» возложили цветы на местах захоронения в лесу

Одно из мест в лесу обозначено поминальным крестом. С этого места останки солдат были перенесены в братскую могилу № 2 в Синимяэ. 

"НГ"

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