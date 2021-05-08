В братской могиле на кладбище Нарва-Йыэсуу 400 неизвестных

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У памятника погибшим бойцам Красной армии, который установлен на братской могиле на кладбище в Нарва-Йыэсуу, всегда лежат цветы и венки. Накануне 9 Мая сюда приходит особенно большое количество народа. Общее число погребённых в этой братской могиле 1454 человек, в их числе 400 неизвестных.

«Вечная слава воинам Советской армии, павшим в борьбе с фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» - написано на постаменте на русском и на эстонском языках. Перечислены имена всего лишь некоторых похороненных в этом месте солдат.

«НГ»

ФОТО: Светлана ЗАЙЦЕВА