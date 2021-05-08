Viru Prospekt В братской могиле на кладбище Нарва-Йыэсуу 400 неизвестных » Сайт газеты "Нарвская газета" - новости Нарвы и всей Эстонии
Реклама Подписка О нас

ПраздникВ братской могиле на кладбище Нарва-Йыэсуу 400 неизвестных

Дата публикации: Сегодня, 17:18 Просмотрено: 311

У памятника погибшим бойцам Красной армии, который установлен на братской могиле на кладбище в Нарва-Йыэсуу, всегда лежат цветы и венки. Накануне 9 Мая сюда приходит особенно большое количество народа. Общее число погребённых в этой братской могиле 1454 человек, в их числе 400 неизвестных.

В братской могиле на кладбище Нарва-Йыэсуу 400 неизвестных

 «Вечная слава воинам Советской армии, павшим в борьбе с фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» - написано на постаменте на русском и на эстонском языках.  Перечислены имена всего лишь некоторых похороненных в этом месте солдат.

«НГ»

ФОТО: Светлана ЗАЙЦЕВА

Поделиться

Галерея

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все