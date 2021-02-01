Нарвскому Союзу ветеранов - 48 лет! Мы вместе, мы в строю

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Дорогие друзья!

Нарвский Союз ветеранов поздравляет всех с праздником 9 мая, который в этом году проходит у нас под девизом «Жизнь без выстрела на земле».

Нарвский Союз ветеранов – одна из старейших общественных организаций нашего города, основанная в 1973 году. Нам 48 лет! Наш союз объединяет и, участников боев и тружеников тыла, всех тех, кто ковал победу.

В те годы, когда основывали нашу организацию, в Нарве жили и здравствовали более 10 тысяч ветеранов. Сейчас в строю осталось только 29!. Это печальная статистика – уходит поколение победителей! Так что сама жизнь заставляет нас с особым почетом, уважением и вниманием относиться к каждому ветерану Великой Отечественной войны!

Более 30 лет возглавлял Союз ветеранов Василий Афанасьевич Корзанов, очень символично, что день рождения у нашего почетного председателя именно 9 мая: в день Победы мы будем поздравлять Василия Афанасьевича с 95-летием! Самым активными и верными помощниками в работе нашей организации, которые знает всё про каждого члена общества, являются Людмила Александровна Степаненко и Светлана Павловна Кублицкая.

Нарвский Союз ветеранов-это некоммерческая организация, которая собственными силами старается облегчить жизнь ветеранов, помочь в быту и поддержать их в во всем.

Но у нас много друзей и помощников.

Так нашей организации регулярно оказывает посильную помощь Союз ветеранских организаций Эстонии: от него мы получаем слуховые аппараты, вспомогательные средства для ходьбы, инвалидные коляски и другие вещи, которые помогают справиться с жизненными трудностями.

При поддержке Генерального консульства России через нашу организацию ветераны получают бесплатные путевки в санатории Эстонии. Это очень хорошая и нужная поддержка, когда в течение двух недель можно поправить свое здоровье в санатории.

Оказывается посильная поддержка при нахождении и в отделении сестринской помощи, и в домах попечения, и в других лечебных учреждениях. На этот вид помощи могут рассчитывать в основном только те, у кого нет родственников.

Наш союз часто обращается в Нарвский департамент социальной помощи по разным сложным вопросам, ведь нашим ветеранам нужны часто материальная, юридическая и социальная поддержки. Работники социального департамента с особой заботой относятся к нашим обращениям и по необходимости делают визиты на дом для проверки ситуации в семьях.

Через наш союз ветеранов от Союза ветеранских организаций Эстонии, Генерального консульства России и других организаций (например, НКО «Кодулинн Нарва») поступает материальная помощь нашим ветеранам. Это происходит не так часто, но мы благодарны всем, кто это делает и чтит память ветеранов.

Наши активные члены Людмила Александровна Степаненко и Светлана Павловна Кублицкая поздравляют ветеранов с праздниками и днями рождения, находятся на постоянной связи с ними. С теми ветеранами, которые могут в силу своего возраста сами себя обслуживать, проводятся чаепития, за которыми, конечно же, главной темой являются их воспоминания о далеких и сложных военных годах. Это сейчас стало редким событием, так как самому молодому ветерану войны сейчас 95 лет.

Сейчас трудное время, в нашем современном мире появилось новое препятствие - ковид, поэтому сейчас общение мы проводим только по телефону, стараемся ветеранов не беспокоить и не ходить к ним домой, оберегая их от страшной болезни.

В связи с этим хотелось бы обратиться к другим организациям, помогающим ветеранам, относится с уважением к их здоровью и не подвергать их риску заражения.

Огромное спасибо хочется сказать также простым жителям города, которые сами оказывают посильную помощь ветеранам, сообщают нам о проблемах.

С почтением, трепетом и уважением хотелось бы поздравить всех с праздником! Поклон земной за право на жизнь без ужасов войны, страха и боли, светлая память героям, благодарность за мирное небо над головой! Пусть больше ни одно поколение не узнает скорби и утрат! Пусть подвиги героев войны, их отвага, мужество вдохновляют людей, а праздник оставляет слезы счастья и трогательную радость в сердцах, объединяя нас и наши душевные переживания!





Алексей Левитский,

председатель Нарвского Союза ветеранов