9 мая: один день и три праздника

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Уже сегодня, 7 мая, в Нарве начнутся праздничные мероприятия по случаю Дня Победы. Непосредственно 9 мая у нарвитян будет возможность отметить сразу три праздника: День Победы, День Европы, День матери (в 2021-м он приходится как раз на 9 мая). Еще одна отличительная черта этого года – в Нарве созданы сразу два оргкомитета по подготовке и проведению 9 Мая.

Торжества на Петровской площади – многолетняя традиция в Нарве в День Победы. Но это становится невозможным в пандемию. Фото: архив «НГ»

Один оргкомитет, в который вошли представители общественных организаций (традиционно в него входят Нарвский Союз ветеранов, НКО «Камерад» и «Память», Нарвское общество российских соотечественников, Союз ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС и другие общественные организации) во главе с депутатом Ларисой Олениной, которая много лет помогает им организовывать и проводить День Победы, объявил о своей программе в середине апреля. На традиционном инфочасе в Нарвской городской управе в этот понедельник, 3 мая, депутат Нарвского собрания Владимир Бутузов (который также всегда входил в оргкомитет по подготовке и проведению празднования 9 Мая) озвучил программу празднования Дня Победы, которую подготовило некоммерческое объединение «Бастион» при содействии Нарвского самоуправления (городского собрания и городской управы).

Хотя сложившееся положение вещей можно трактовать по-разному и невозможно не усмотреть в нем следы противостояния двух политических сил, делать на этом акцент не будем. В конце концов что с того рядовому жителю города, который хочет знать, как в Нарве будет отмечен один из самых любимых и почитаемых народом праздников – День Победы. Два оргкомитета или один, цели, которые ими преследуются, взаимные претензии, нежелание или неумение договариваться и все прочее – пусть останется на совести политиков. Рассказываем о программе праздничных дней в целом.

Чего не будет

Несмотря на послабление с 3 мая ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, традиционного массового шествия от Петровской площади к Братской могиле 9 мая не будет.

Каждый нарвитянин волен в удобный ему день и час прийти (соблюдая при этом дистанцию) к памятным монументам Второй Мировой войны и возложить цветы, найти возможность поздравить и отблагодарить ветеранов.

По этой же причине (распространение коронавирусной инфекции) праздничного концерта на Петровской площади тоже не будет.

Что будет

7 мая днем мэр города, депутаты городского собрания, члены НКО «Бастион» объедут памятные места, связанные с боевыми действиями вокруг Нарвы, и возложат цветы и венки. В 17.00 мэр города Катри Райк и председатель городского собрания Татьяна Стольфат возложат венок на Братской могиле.

Владимир Бутузов объясняет, почему выбран именно день 7 мая: «Как правило, нарвитяне приходят к мемориалам, чтобы возложить цветы, 8 и 9 мая; мы решили, что сделаем это накануне – людям будет приятно увидеть, что свежие венки там уже лежат».

8 мая представители общественных организаций Нарвского союза ветеранов, НКО «Камерад», «Память», Нарвского общества российских соотечественников, Союза ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, Нарвского энергопрофсоюза, Нарвского общества «Жители блокадного Ленинграда», портала «Славия», обществ «Русич» и «Надежда», спортивного клуба Mere и других объедут малыми группами на своих машинах 14 военных памятников, которые находятся вокруг города, и возложат цветы и венки, а также придут к поминальным крестам в лесу, которыми отмечены места, где НКО «Камерад» обнаружило останки воинов прошедшей войны. «На венках мы всегда пишем – от жителей города Нарвы», - уточняет Лариса Оленина.

9 мая в 12 часов дня мэр, председатель городского собрания, представители Генерального консульства РФ в Нарве возложат цветы и венки у Мемориальной доски Нарвским частям на Петровской площади. В составе этой делегации будет и легендарный ветеран, многолетний председатель Нарвского союза ветеранов нарвитянин Василий Афанасьевич Корзанов. Он дошел до Берлина, штурмовал Рейхстаг. 9 мая ему исполняется 95 лет, с чем от всей души его и поздравляем! Здесь же, на Петровской площади, Нарва поздравит Василия Афанасьевича. Все мероприятия можно будет увидеть на трех больших уличных экранах, которые установлены в городе.

Надо сказать, что Нарва поздравит всех своих ветеранов – цветы и подарки им привезут на дом (к слову, это делает и один, и другой оргкомитет). Сегодня ветеранов войны и тыла в Нарве осталось всего 30 человек.

По словам Ларисы Олениной, 8 или 9 мая в интернете пройдет концерт «Жизнь без выстрела на Земле», который подготовили юные нарвитяне – ученики Нарвской музыкальной школы, кружковцы ДК «Ругодив», вокальной школы-студии Pääsuke. Более точная информация появится на странице в Фейсбуке «Мир навсегда».

Горуправа также сообщает, что 9 мая на канале YouTube в Интернете пройдет концерт, который подготовила студия Pääsuke. Обещали, что отследить ссылку на концерт можно будет на городском сайте.

10-11 мая на инфопорталах SETI.ee и TEMA.ee будут опубликованы списки победителей конкурса эссе и викторины, которые проходили в честь Дня Победы, и сами эссе.

Ратушную площадь украсит море цветов

По случаю Дня Европы 9 мая на Ратушной площади нарвитяне увидят инсталляцию из цветов (ее начнут делать накануне); она будет открыта для обозрения с 9 утра до шести вечера. Организатором цветочной акции выступает Представительство Европейской комиссии в Эстонии. В 11 часов дня на торжественном открытии цветочной инсталляции выступят мэр Нарвы и посол Латвии в Эстонии, танцевальный коллектив Päikeseratas даст небольшой концерт.

А поскольку 9 мая в этом году это еще и День матери, то после 18.00 все цветы с Ратушной площади развезут по городским учреждениям социальной сферы – в Нарвскую больницу, Дом попечения, богадельню при храме Нарвской иконы Божией Матери.

Светлана ЗАЙЦЕВА

Фото: Архив "НГ"