Пасха – древний и главный праздник лютеран

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Пасхальное торжество является наивысшей точкой христианского церковного календаря. Верующие празднуют Воскресение Господа Иисуса Христа, погибшего от мучительной казни, но нашедшего жизнь вечную.



Явление воскресшего Христа Марии Магдалине (фреска Джотто ди Бондоне из капеллы Скровеньи, Падуя).





Спасение от смерти

В 2021 году дата этого события выпадает на 4 апреля.

Пасха – главный христианский праздник, так как вся христианская вера базируется на факте воскресения Христа.

Это и самый древний христианский праздник. Имеются точные свидетельства и описания самого торжества, начиная с середины 2 века: это был самый древний пасхальный праздник в память Иисуса с долгой всенощной до самого утра, за которой совершалась Евхаристия.

Этот праздник объединял смерть и Воскресение, крест и вознесение Христа, и это выразилось в последствии в понятии Пасха древней Церкви (пасха – с евр. pesach, passa = переход), то есть это был праздник прохода Христа к жизни и спасение, тем самым, человечества от смерти.

В лютеранстве Пасхальная ночь, как первоначало христианского пасхального праздника, осталась и сегодня наивысшей точкой всего церковного года. Пасхальное богослужение, и здесь можно провести аналогии с православной Всенощной, начинается в Пасхальную субботу, незадолго до полуночи. Особое внимание в этой службе уделяется огню и воде.





Как праздновали

У лютеран подготовка к кульминации праздника длится на протяжении страстной недели. Верующие готовятся к воскресной службе и праздничному застолью, поминая каждый день события, описанные в Евангелиях. После тихой и строгой страстной пятницы наступала хлопотная суббота, на протяжении которой пеклись куличи, пудинги и фигурные печенья, красились яйца. В субботу перед церквями разжигают высокие костры, в некоторых селах долгое время сохранялся обычай сжигания чучела Иуды – апостола, ставшего предателем Иисуса Христа.

Ближе к полночи в храмы стекаются прихожане, и начинается праздничное богослужение. Служба начинается в темной церкви, куда вносят зажженную свечу, украшенную начальной и последней буквами греческого алфавита. Сам Христос называл себя Альфой и Омегой, утверждая, что он есть начало и конец всего сущего.

После окончания службы прихожане не стремятся уединиться в своих домах, во многих странах существует обычай встречать солнечный рассвет. Наступление Пасхи означает вечную победу добра над злом, чему радуется даже Солнце. Многие утверждают, что наблюдали веселый солнечный танец.





Что дарили



Спрятанные накануне

родителями подарки Также в воскресное пасхальное утро у лютеран принято одаривать друг друга небольшими символическими подарками. В первую очередь это яйца, окрашенные и украшенные самыми разнообразными способами.

Детям преподносят сладости в виде различных животных. Самыми популярными являются печенья или шоколадные лакомства в виде цыплят и кроликов. По преданию, изначально сладости выпекали в виде ягненка в память о жертве Иисуса, но ушки барашков неизменно вытягивались в печи и больше напоминали заячьи. Так и стал кролик символом Пасхи у лютеран.

Днем в воскресенье лютеранские христиане считали обязательным посетить могилы своих родных, а в понедельник ходили в гости к родным, близким и друзьям. После застолья по обычаю устраивались игры с пасхальными яйцами. На насыпную горку укладывали яйцо и рассаживались вокруг него. Удачливым считался тот, в чью сторону скатывалось яйцо, а собравший наибольшее их число становился победителем в игре.

Вторая половина дня обычно сопровождается концертом.





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