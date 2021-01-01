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ПраздникВ Нарве прошла праздничная церемония в честь Дня независимости

Дата публикации: Сегодня, 10:00 Просмотрено: 942

24 февраля в 7:18 утра с восходом солнца в Нарвском замке прошла праздничная церемония поднятия государственного флага по случаю Дня независимости Эстонской Республики.

В Нарве прошла праздничная церемония в честь Дня независимости

Флаг поднимали представители Департамента полиции и погранохраны. Церемония сопровождалась пением хора мальчиков Нарвской музыкальной школы, а также духовым оркестром города Кохтла-Ярве. После поднятия флага с праздником нарвитян поздравили мэр города Катри Райк, представитель Нарвской и Причудской епархии и Нарвского прихода девы Марии.

Завершилась церемония выступлением Нарвского танцевального ансамбля "Päikeseratas".


"Нарвская Газета"
Фото: Владимир Кустов

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