В День независимости супом не накормят, но устроят веб-концерт

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В этом году торжественная церемония поднятия флага в Нарвском замке в честь Дня независимости Эстонской Республики начнется 24 февраля в 7:18 утра. Из-за коронавируса церемонию перенесли из Северного двора в Западный, где уже установлен флагшток. Те зрители, которые предпочтут остаться дома, смогут наблюдать за церемонией поднятия флага в прямом эфире на страничке города в сети Facebook.



Иллюстративное фото: tallinn.ee. Иллюстративное фото: tallinn.ee.

Как сообщили на пресс-конферен­ции для СМИ мэр Нарвы Катри Райк и заместитель руководителя Отдела культуры Дмитрий Вергун, церемония продлится в течение 30 минут. Ее традиционно проведут совместно с партнерами из Департамента полиции, объединения Кайтселийт, Сил обороны Эстонии и другими объединениями и организациями.

По завершении церемонии в 8.00 автобус отвезет желающих с Петровской площади на Гарнизонное кладбище, где состоится возложение цветов в память об Освободительной войне.

Раздачи угощений из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в этом году не будет. Зато пройдет первый в истории Нарвы веб-концерт. В 17 часов вечера на домашней странице Нарвы в сети Фейсбук (www.facebook.com/LinnNarva) будет транслироваться запись концерта, посвященного празднику и отснятого накануне в Нарвском замке.

Прозвучит приветствие руководителей города, после чего выступят оперная дива с блестящим сопрано, представитель Эстонии на конкурсе песни «Евровидение-2018» Элина Нечаева и квартет.

В праздничный день пройдут также викторина «Моя родина», которую в виртуальной среде проведет Нарвский молодежный центр, и лыжный заезд на Ореховой горке (начало в 11.00).

В честь праздника в течение февраля пройдут и другие мероприятия. Их участников просят соблюдать установленные ограничения для предотвращения распространения коронавируса.

Наталья СОБОЛЕВА