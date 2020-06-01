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ПраздникК нам едет Новый год! На автобусе...

Дата публикации: Сегодня, 19:02 Просмотрено: 146

Многих нарвитян отвлекли от предновогодних хлопот громогласные поздравления, раздававшие буквально у них под окнами.

Это так Дед Мороз развлекался - колесил по городу на ретроавтобусе и добавлял всем нам новогоднего настроения праздничными пожеланиями и веселой музыкой. А заодно и призывал встретить праздник за семейным столом, ведь массовых гуляний не запланировано, а традиционный фейерверк отменил проклятый COVID.

Видео снято Татьяной ЗАВЬЯЛОВОЙ, "Нарвская Газета"

Спасибо, дедушка!

К нам едет Новый год! На автобусе...
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