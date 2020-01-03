В Нарве отметят годовщину заключения перемирия в Освободительной войне

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В пятницу, 3 января, исполнится 100 лет с события, которое ознаменовало прекращение боевых действий в Освободительной войне. В память о героических подвигах борцов за свободу Эстонии и в честь памяти о погибших, 1-я пехотная бригада совместно с Нарвской городской управой, кайтселийтом и департаментом полиции и погранохраны организует в Нарве на Петровской площади построение и показ техники и вооружения.

«Город Нарва и его крепкая оборона сыграли значительную роль в истории нашей страны – выдержавший три вражеских наступления город, борцы за свободу и жители города помогли укрепить независимость Эстонии. В эту пятницу мы соберёмся в центре Нарвы, на Петровской площади, чтобы вспомнить события столетней давности, связанные с Нарвой и местными людьми, и отдать честь тем, для кого Собственное государство было делом всей жизни», - сказал командир 1-ой пехотной бригады полковник Вахур Карус.

Мероприятие начнётся в 10:15 на Петровской площади с праздничного построения, в 10:30 по всей Эстонии минутой молчания почтут память погибших в Освободительной войне. После построения и до 13:00 все желающие смогут ознакомиться с техникой и вооружением 1-ой пехотной бригады, наших союзников и подразделений департамента полиции и погранохраны.

Эстонская освободительная война была войной за защиту и становление независимости Эстонии, с 28 ноября 1918 по 3 января 1920 года, против Советской России и с июня по июль 1919 года с Ландесвером. Итогом Освободительной войны стало освобождение Эстонии от сил Красной армии и признание государственной независимости Эстонии Тартуским мирным договором, который был заключён 2 февраля 1920 года между РСФСР и Эстонией.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ СИЛ ОБОРОНЫ