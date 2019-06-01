+ Галерея. + Видео. Главная нарвская елка приехала из Сиргала

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Лесная красавица прибыла в город из леса поблизости Сиргала. Отобрали ее «в порядке конкурса» работники нарвской фирмы «Andruse Kaubanduse OÜ». А до этого сама фирма успешно прошла конкурс госпоставки.

На Петровской площади в Нарве сегодня, в пятницу, появилась главная героиня рождественских и новогодних праздников — елка.

- Елка для Петровской площади, - напоминает старший специалист Департамента городского хозяйства НГУ Вера Михайлова, - выбирается в неудачных для роста деревьев местах или где они, по большому счету, мешаются. Так что соответствующую условиям конкурса ель не так просто обнаружить. Но к нашему большому удовольствию уже несколько лет подряд такие находятся.

Нынешнее праздничное дерево, рассказывает старший специалист, вполне вписывается в нужные стандарты: ель прямая, пушистая, высотой 15 метров. Стоимость всей этой зимней радости (найти, срубить, привезти, установить)— 10 990 евро, сумма таким образом в последние годы почти не меняется.

Немаловажно, чтобы праздники прошли без сюрпризов, — каково внутреннее здоровье ели. Ведь известны случаи, когда дерево под нажимом ветра раскалывалось изнутри. Но, надеется Вера Михайлова, эти истории не про нас, и лесная гостья на совесть «отработает» в Нарве все праздники.

Татьяна Завьялова

Фотогалерея и видео: Галина Чиченкова