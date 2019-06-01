Нарва готовится к Рождеству

Праздник / СобытияНарва готовится к Рождеству
Дата публикации: Вчера, 11:26 Просмотрено: 271
В сквере на ул. Пушкина сегодня с утра начали устанавливать световую фигуру снеговика.
Его рост будет целых 4 метра! Фото: Галина Чиченкова
Уличные декоративные светящиеся фигуры привлекают внимание каждого - их любят рассматривать и дети, и взрослые. Фигура световая Снеговик - замечательное решение для новогоднего дизайна.
Фото: Галина Чиченкова
Мимо такого милого, очаровательного и улыбающегося снеговика сложно пройти - обязательно захочется сделать фото на память!
Фигура Снеговика изготовлена из жесткого прочного каркаса, который подсвечивается белым светом и устойчив к воздействию внешних факторов - осадки, ветер, мороз.
Фото: Татьяна Завьялова