Нарва готовится к Рождеству

В сквере на ул. Пушкина сегодня с утра начали устанавливать световую фигуру снеговика.

Его рост будет целых 4 метра! Фото: Галина Чиченкова

Уличные декоративные светящиеся фигуры привлекают внимание каждого - их любят рассматривать и дети, и взрослые. Фигура световая Снеговик - замечательное решение для новогоднего дизайна.

Фото: Галина Чиченкова

Мимо такого милого, очаровательного и улыбающегося снеговика сложно пройти - обязательно захочется сделать фото на память!

Фигура Снеговика изготовлена из жесткого прочного каркаса, который подсвечивается белым светом и устойчив к воздействию внешних факторов - осадки, ветер, мороз.