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Праздник / СобытияНарва готовится к Рождеству

Дата публикации: Вчера, 11:26 Просмотрено: 271

В сквере на ул. Пушкина сегодня с утра начали устанавливать световую фигуру снеговика.

Нарва готовится к Рождеству
Его рост будет целых 4 метра! Фото: Галина Чиченкова

Уличные декоративные светящиеся фигуры привлекают внимание каждого - их любят рассматривать и дети, и взрослые. Фигура световая Снеговик - замечательное решение для новогоднего дизайна.

Фото: Галина Чиченкова

Мимо такого милого, очаровательного и улыбающегося снеговика сложно пройти - обязательно захочется сделать фото на память!

Фигура Снеговика изготовлена из жесткого прочного каркаса, который подсвечивается белым светом и устойчив к воздействию внешних факторов - осадки, ветер, мороз.
Фото: Татьяна Завьялова

 


 

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