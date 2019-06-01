+ Галерея. Огонь Певческого праздника переночевал в Нарве

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Вечером вторника, 25 июня, нар­витяне на границе города (со стороны Таллинна) встречали шествие праздничного огня XXVII Праздника песни и XX Праздника танца «Моя любовь». По замыслу организаторов шествия огня по городам и весям республики, оно является своего рода «увертюрой» к празднику, которая несет в себе традиции и мощь Праздника песни и танца в каждый уголок Эстонии.

Встреча шествия праздничного огня у Ратуши в Нарве вылилась в небольшой праздник локального значения.

В 2019 году традиции торжественного шествия огня по всей Эстонии исполняется 50 лет: впервые оно состоялось в 1969 году в честь столетнего юбилея праздника.

Программа шествия огня во вторник, 25 июня, началась с выступления хора Оонурме в Авинурме, где огонь был принят от уезда Йыгевамаа. На хуторе Опаку, в Тудулинна, был устроен небольшой праздник в честь дирижера Антса Юлеоя. Далее огонь сделал остановку у церкви Иисаку. А позже побывал на могиле Роберта Теодора Хансена, где прозвучала написанная им песня «Сердце матери».

Жители усадьбы Мяэтагузе встретили огонь в парке усадьбы - у памятной скамьи легендарного руководителя духового оркестра Отта Осула, где выступил духовой оркестр Мяэтагузе.

В волости Алутагузе огонь встретил и проводил в дальнейший путь смешанный хор Атсалама. У церкви Иллука, где вспоминали композитора, руководителя хора и органиста Альфреда Каринда, спел женский ансамбль Иллука.

В Йыхви, у камня Певческого праздника, выступили хор Кирдераннику и Йыхвиский ансамбль Big Band. На кладбище Йыхви от праздничного огня зажгли поминальные свечи в честь ушедших из жизни деятелей культуры .

В 19:40 огонь добрался до Нарвы. На границе города его приветствовали местные власти и спел смешанный хор Vaimustus. После этого огонь двинулся к Ратушной площади Нарвы, где горожане его встречали концертом и народными гуляниями. Выступили нарвские хоровые коллективы и музыканты на духовых инструментах.

Отдел культуры Нарвской мэрии наградил благодарственными письмами ряд руководителей хоров и музыкальных коллективов города за вклад в сохранение и развитие традиций Праздника песни и танца. Под ритмы джазового праздника песни огонь остался на ночлег в Нарвском колледже.

Как рассказала нашему изданию одна из награжденных, руководитель танцевального ансамбля «Юн-Ост» Наталья Мыттус, дети тоже получили значки с эмблемой Певческого праздника. Помимо того, что они на следующий день проводили огонь праздника до Нарва-Йыэсуу, участники коллектива также навестили могилы выдающихся деятелей культуры Нарвы (Сурена Арутюняна, Татьяны Прокачевой, Виктора Мыттуса и Вячеслава Горпинченко), на которые доставили свечи с эмблемой праздника, зажженные от его огня.

Утром 26 июня огонь торжественным шествием проследовал к Нарвскому порту. Там он был помещен в фонарь и водным путем прибыл в недавно построенный порт Нарва-Йыэсуу, где его приветствовали местные певцы и танцоры. Свой дальнейший путь огонь продолжил по зольным горам и в подземельях Эстонского музея шахт. Его следующими остановками стали: Силламяэ, Вока, Тойла, Кохтла-Ярве, Люганузе, Кохтла-Нымме, Хийэмяэ. Сегодня утром, 27 июня, огонь побывает в Кивиыли и будет передан уезду Ляэне-Вирумаа.

По словам куратора шествия огня по Ида-Вирумаа Эрики Кылло, путь огня в нашем уезде отличается многообразием маршрута.

Эрика Кылло:

- Огонь передвигается по уезду и на поезде, и на пароме, поднимается на вершину горы и опускается в шахты. Учитывая, что во вторник был рабочий день, радует, что огонь пришли встречать так много людей. Кажется, что прибытия огня люди везде очень ждали.

Всего из Ида-Вирумаа на главный праздник едут 12 коллективов, в том числе неэстоноязычные, которые регулярно участвуют в Празднике песни и танца.

Эрика Кылло:

- Мы высоко ценим, что те участники праздника, для которыъх эстонский язык не является родным, учат наизусть сложный репертуар на эстонском языке, чтобы в начале июля отправиться в Таллинн на большой Певческий праздник. Они все очень старались и смогут получить под аркой Певческого поля незабываемый опыт.

Из уезда в уезд праздничный огонь сопровождает команда из 8 человек, на местах к ней присоединяются другие люди, так или иначе связанные с праздником.

Фотогалерея: Наталья Соболева