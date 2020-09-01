В Нарва-Йыэсуу на месте школы построят мультифункциональный центр

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На месте нынешнего здания школы на ул. Поска в курортном Нарва -Йыэсуу планируют построить единый мультифункциональный центр: школа плюс детский сад, плюс библиотека, плюс народный дом. Архитектурное решение и эскизы внутренних помещений этого комплекса, а также предварительный проект уже готовы.



Здание средней школы в курортном Нарва-Йыэсуу будет снесено, но на этом месте построят новый комплекс, включающий школу, детский сад, библиотеку и народный дом.





– На территории нашего большого самоуправления подобный комплекс уже существует и успешно функционирует – в Синимяэ, – поясняет мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин. – Конечно, мы тщательно подсчитали и проанализировали все варианты: сколько будет стоить ремонт по отдельности нынешних зданий школы и детского сада, во что нам может обойтись реновация старого здания школы, чтобы приспособить его также и под детский сад, сколько понадобится средств для строительства нового комплекса, как говорится, с нуля. Последний вариант предпочтительнее. Здание средней школы на ул. Я. Поска, 36 построено в 1968 году и было рассчитано на 350-400 учеников; сейчас здесь учится 120 ребят. Две трети здания мы топим впустую, и каждый год вкладываем в его ремонт 30-50 тысяч, поскольку здание уже старое. В детском саду на ул. Вильде такая же картина.

– Анализ показывает, что вложенные городом в строительство нового современного комплекса средства окупятся уже через 12 лет, – продолжает Ильин. – Если же нам удастся найти для нашего проекта финансирование из фондов, то вложенное окупится через 3-5 лет. В любом случае город взял курс на создание нового перспективного объекта; даже если не будет поддержки со стороны, в 2023 году будем брать кредит и строить своими силами.

Тут нужно уточнить: при условии, что дела с ресурсными поступлениями и с подоходным налогом останутся на прежнем уровне. Тогда начиная с 2023 года у нас появится возможность брать кредит.

По предварительным подсчетам, говорит Ильин, строительство нового комплекса, где под одной крышей будут функционировать и школа, и детский сад, и библиотека, и народный дом, может обойтись в 5 млн евро. При хорошем стечении обстоятельств (не будет пандемии, экономического кризиса и каких других катаклизмов) строительство может начаться не раньше 2024 года. На время строительства ученики школы будет распределены на площади других муниципальных зданий, в том числе в здании бывшей городской управы.

– Мы думаем о перспективе развития нашего города, – говорит мэр. – Здесь будут создаваться новые рабочие места, к нам будут приезжать молодые специалисты, и, естественно, их будут интересовать вопросы не только работы и жилья, но и то, в какой детский сад или школу пойдут их дети, что еще есть в городе для проведения досуга помимо СПА и пляжа.

А что город предполагает делать со зданием детского сада, когда будет построен новый комплекс, интересуюсь у мэра?

Максим Ильин:

– На мой взгляд, его стоит снести, а земельный участок использовать под строительство жилья. Но более точные планы будут определены уже следующим составом городского собрания Нарва-Йыэсуу.

Светлана ЗАЙЦЕВА

Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА