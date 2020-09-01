Читатели «НГ» – нужен новый буклет о сортировке мусора

Дата публикации: Вчера, 17:52 Просмотрено: 485

Опубликованный в прошлом номере нашей газеты материал «Нарвитяне выбрасывают в унитаз еду, памперсы, колготки и... мертвых котят» вызвал живой читательский отклик. По поводу поднимаемой в нем проблемы – засорения канализации (как домовой, так и городской) – люди высказываются в Интернете и звонят по телефонам редакции.



С помощью такой установки на станции очистных сооружений канализационные стоки очищаются от песка и аналогичных примесей.

Реакция на затронутую тему варьируется от коротких эмоциональных высказываний («Что с людьми происходит?»,«Гадят, где и живут! Даже животные так не делают!», «Памперсы смывать, это канеш круть. Он же застрянет. О чем думают люди?..») до рассуждений на темы природоохраны и даже конкретных предложений по улучшению ситуации.

Нужны новые буклеты о сортировке мусора

В одной из групп социальной сети Facebook пользователь Любовь Фомина написала, что тема поднята своевременно – именно 18 марта (день публикации обсуждаемого материала – ред.) отмечался Международный день сортировки мусора. По мнению Любови, о проблемах сортировки мусора пишут недостаточно, как и разъясняют населению существующие правила.

«Многие не знают, – уточняет она, – что можно, что нельзя бросать в унитаз. Конечно, если человек ответственный и информированный, наверняка не будет засорять канализацию разным мусором. Сама я не засоряю, и пылесос у меня уже не водный – мода прошла. Когда же был водный, выливала в унитаз, конечно. Вот и возникает вопрос: куда должен человек из водного пылесоса выливать загрязнённую воду? У людей могут и другие вопросы возникать». В завершение поста нарвитянка предлагает городской управе выпустить инфолист с необходимыми разъяснениями и распространить его как в Интернете, так и по квартирным товариществам.

Эту же мысль разделяет и позвонившая в редакцию, чтобы поделиться впечатлениями от прочтения статьи, член одного из квартирных товариществ города Ольга Иванова. «Город должен выпустить новые буклеты о правилах сортировки мусора, – говорит она, – и отрегулировать вывоз последнего таким образом, чтобы у горожан не возникало и мысли выбрасывать что-то из отходов в туалет».

Товариществам, по ее мнению, необходимо чаще организовывать вывоз крупногабаритных отходов, а какие-то акции на этот счет мог бы в централизованном порядке проводить и город. Что касается смешанного бытового мусора, то местные фирмы, осуществляющие вывоз мусора, по словам Ольги, «возят воздух». Потому как жильцам, по ее словам, лень сминать не подлежащие сдаче пластиковые бутылки и канистры.

Наполнитель наполнителю – рознь

Комментатор Виктор Дубакин рассказал об интересной разработке продукта, являющегося альтернативой обычному кошачьему наполнителю, который хозяевами кошек часто сбрасывается в унитаз, а потом сотрудники станции очистки стоков должны улавливать его при помощи специального оборудования и отделять от воды. Однако, как следует из поста Виктора, такой наполнитель не запущен в производство.

Виктор Дубакин: «В Нарве разработан и готов к производству уникальный экологичный кошачий наполнитель, который мы можем собирать после использования животными и скармливать червям. В результате поедания червями получается гумус – прекрасное удобрение. И вы думаете это кому-нибудь нужно? В торговых же сетях продаётся комкующийся бентонит, который оседает в трубах и засоряет канализацию».

К сожалению, более подробной информации о новой разработке в комментариях Виктора не прозвучало. А насчет бентони́та – мы проверили. Действительно, согласно Википедии, это «природный глинистый минерал, обладающий свойством разбухать при гидратации. В ограниченном пространстве при свободном разбухании в присутствии воды образуется плотный гель, препятствующий дальнейшему проникновению влаги».

Иными словами, рано или поздно регулярный сброс такого наполнителя в канализацию вызовет засор в трубах. С последующим вызовом аварийной службы и преждевременным износом оборудования, очищающего стоки.

Подготовила Наталья СОБОЛЕВА