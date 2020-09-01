Дороги начали латать, очередь дойдет и до ремонта виадуков

Дата публикации: Вчера, 10:00 Просмотрено: 456

Снег и морозы разбили асфальт на многих участках дорог. В какой-то мере мартовский ямочный ремонт помогает спасти положение. С наступлением тепла начнется плановое, полноценное восстановление дорожного полотна на улицах Нарвы.



Виадук на ул. Крэнхольми в ожидании реконструкции.

Состояние дорог было одним из вопросов, которые обсуждались на заседании транспортной комиссии городского собрания. (Возглавляет комиссию депутат Юрий Рауд).

В Департаменте городского хозяйства составлен список приоритетных участков, подлежащих плановому ремонту. В этом списке, в частности, самые оживленные улицы города. Предполагается, что как только асфальтовые заводы начнут работать, то подрядчик – фирма Viamer приступит к основательному ремонту асфальтового покрытия. Обратила внимание комиссия и на ситуацию на ул. Кереса, являющейся транзитной дорогой, по которой транспорт идет к пограничному пункту на Петровской площади.

Напомним, что в нынешнем году строители начнут готовиться к масштабной реконструкции этого транзитного коридора, в который также входит улица Раху с ее оживленным транспортным потоком. Проект предусматривает почти 13 млн евро инвестиций, протяженность обновляемой трассы около пяти километров и охватывает улицы Раху и Кереса, а также кольцо около Петровской площади. Новое дорожное полотно на этих участках появится в следующем году, завершатся работы в начале 2023-го.

Это перспектива, а сегодня автомобилистов волнуют дорожные дефекты на ул. Кереса, ведь движение по этой улице продолжится еще несколько месяцев до начала реконструкции. Один из предложенных на комиссии вариантов – местному самоуправлению изыскать дополнительные средства и провести оперативный ремонт на аварийных участках этой улицы. (Обсуждались возможности проведения ямочного ремонта, а также фрезерования дорожного покрытия). Вопрос находится на контроле у вице-мэра Сергея Горлача, принимавшего участие в заседании транспортной комиссии.

Виадуки нынче не отремонтируют

Комиссия обсудила и будущее двух виадуков, расположенных на улицах Креэнхольми и Раху. В этом году намечается разработать проекты реконструкции этих путепроводов, затем – поиск источников финансирования.

Реконструкция предполагает не только обновление на этих путепроводах асфальтового покрытия, но и разработку новых схем пешеходно-велосипедных дорожек. Предполагается, что на виадуке по Креэнхольми с двух сторон от проезжей части будут выделены зоны для пешеходов и велосипедистов, а на другом виадуке (ул.Раху) пешеходно-велосипедная дорожка будет устроена на одной стороне. (Сегодня на путепроводе по Раху нет тротуара, только проезжая часть для автомобилей).

В целях безопасности будет перекрыта проторенная горожанами через железную дорогу, по соседству с виадуком на ул.Раху, «народная тропа». Этот несанкционированный маршрут проложен нарвитянами в обход правил. Останутся открытыми ныне действующие два специально оборудованные пешеходных перехода через железнодорожное полотно – в районах пр. Победы и ул. Тиймана.

Готовится новая поставка

Обсудила транспортная комиссия и ситуацию с общественным транспортом. С 2016 года на городских линиях работают автобусы Atko Bussiliinid, срок договора этой фирмы с Департаментом городского хозяйства истекает 31 января будущего года. Свои предложения комиссия адресует депутатам – на заседании городского собрания 25 марта будет обсуждаться вопрос о новой госпоставке (конкурсе) на обслуживание городских маршрутов сроком на восемь лет. Предположительная стоимость договора поставки составляет 10 млн евро без налога с оборота.

В состав транспортной комиссии помимо депутатов входят специалисты по строительству и дорожному движению, а также представители других сфер. Участвуют в обсуждении и сотрудники Департамента городского хозяйства. Ранее работавший в системе государственного Департамента шоссейных дорог специалистом по безопасности дорожного движения Владимир Лакисов говорит, что участие в обсуждении еще и представителей интернет-сообщества Нарвы позволяет донести до властей мнение горожан. «Общественное мнение достаточно серьезная вещь, подталкивающая власти к каким-то действиям» – говорит Лакисов. В социальной сети facebook активно обсуждают ситуацию на дорогах нашего города представители таких групп, как Narva Road, Narva Traffic, Liiklus Narvas loogiliseks!

Евгений АШИХМИН

Фото: Евгений АШИХМИН