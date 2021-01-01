Нарвитяне выбрасывают в унитаз еду, памперсы, колготки и... мертвых котят

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Не многие из нас задумываются о том, куда уходят бытовые сточные воды из наших домов и квартир и что с ними происходит дальше. Выбрасывая в канализацию то, что должно попадать в мусорное ведро, нарвитяне часто не понимают, что, с одной стороны, они перекладывают оплату за утилизацию бытового мусора на водное предприятие, а с другой стороны, обедняют тем самым и собственный кошелек.



Территория станции весьма обширна. В разных резервуарах - разные стадии очистки.



Организует в городах Нарва и Нарва-Йыэсуу прием, очистку и переработку бытовых стоков, или того, что в просторечии называется канализацией, AS Narva Vesi. Мы побеседовали с начальником очистных сооружений Натальей Курлинг и членом правления AS Narva Vesi Ренатой Метсис о том, что делают неправильно наши жители, пользуясь городской канализацией.

В унитаз – только туалетную бумагу

Все сточные воды, в том числе и те, которые поступают из жилых домов, идут на станцию очистки, которая, как знают, наверное, все нарвитяне, находится в самом конце улицы Раху. Там все поступившие канализационные стоки должны быть переработаны так, чтобы вода стала вновь чистой. Только после этого она отводится в реку Нарву. На очистную станцию приходит также канализация из Нарва-Йыэсуу.

Станция очистки – это многокомпонентное и сложное производство. Расходы на очистку занимают значительную часть в стоимости услуг водоснабжения. К тому же отделенные от сточной воды отходы должны быть утилизированы в соответствии с требованиями закона и нормативных актов, которые устанавливают общие для ЕС и достаточно жесткие в плане природоохраны нормы. Кроме того, во всех местных самоуправлениях Эстонии действуют предписания по использованию водопроводно-канализационных сетей общего пользования.

Есть такие предписания и в Нарве. Возможно, многие нарвитяне не знают, что по правилам использования водопроводной и канализационной сетей, единственное, что допускается выбрасывать в унитаз кроме отходов жизнедеятельности человека, – это туалетная бумага.

От засоров страдают трубы в домах и городская канализация

На самом же деле ситуация иная. Помимо случайно попавших в унитаз телефонов, игрушек, ключей работники предприятия достают из канализации и из перекачивающего стоки оборудования смываемые в унитаз остатки пищи (речь не идет об остатках пищи, которые возникают при мойке посуды, а о крупных кусках), предметы гигиены, окурки, тряпки, одежду (в мусоре, налипшем на перекачивающем оборудовании, как-то даже обнаружили женские синтетические колготки!), упаковки от лекарств, полиэтиленовые пакеты, пробки от бутылок, фантики, чайные пакетики, строительный мусор и иногда – трупы домашних животных. Этот мусор портит как трубы самих квартирных товариществ и домов, так и насосы, которые перекачивают канализацию до станции очистки, и оборудование станции очистки.

В первую очередь, от сброшенного в унитаз мусора страдает канализационный трубопровод самого дома: мусор засоряет изгибы труб, образует засор, что приводит к затоплению канализационной системы дома. Для устранения засора приходится вызывать аварийную службу, и вызов этот оплачивается жильцами пострадавшего дома (товариществом). Так, например, с начала этого года в AS «Narva Vesi» уже поступило более 120 заявок от квартирных товариществ по устранению засоров, а за прошлый год их было 1121.





Оборудование водоперекачивающих станций в Нарве увешано налипшим бытовым мусором.

Для защиты от такого мусора водное предприятие поставило на насосах перекачки дополнительные решетки, способные частично задерживать крупный механически устойчивый мусор. Дважды в неделю работники предприятия производят очистку данных решеток, снимая с каждой по несколько ведер задержанного мусора.

Лекарствам, лакам и краскам – не место в унитазе

Проблему загрязнения канализационных вод комментирует начальник очистных сооружений AS Narva Vesi Наталья Курлинг:

– На забитых мусором насосах часто находят предметы гигиены вплоть до памперсов. В последнее время к ним добавились защитные маски. Просим помнить о том, что бумажные полотенца, влажные салфетки и другие тому подобные средства гигиены состоят из достаточно прочного материала. Он не измельчается при «путешествии» по канализационной трубе. При своей схожести с туалетной бумагой бумажные полотенца, например, состоят из длинных волокон, которые при намокании и физическом воздействии не распадаются. И эти отходы, скрепленные между собой жирами и волосами, забивают сточные трубопроводы и наматываются на движущиеся части насосов, перекачивающих очищаемую воду, выводя их из строя. Тем более не разлагаются в воде более прочные отходы и мусор, такой как: строительные материалы, наполнители туалетов для домашних питомцев и прочее. А нередко бывает так, что в канализационной воде находят останки домашних животных.

Хочется особенно подчеркнуть, что канализация – не место, куда следует выбрасывать лекарства, особенно антибиотики. И не место, куда можно сливать химикаты – лаки, краски, растворители. Причина очень проста. В современных технологиях процесс очистки воды выполняют микроорганизмы (он так и называется – биологический), и при попадании химических соединений в стоки эти микроорганизмы погибают. Это ведет к тому, что технология очистки воды нарушается. Просим отслужившие лекарства, таблетки, разбитые градусники, химикаты, оставшиеся после ремонта лаки и краски сдавать в специальные пункты приема.



Так упаковывают собираемый с граблей мусор. В месяц только с одной установки предприятие вывозит от 8 до 12 тонн мусора.

Ставшие в одно время модными пылесосы с водным фильтром тоже добавили проблем. Часто их пользователи выливают в канализацию вместе с водой собранную в ходе уборки бытовую грязь. Она тоже не растворяется в сточной воде и вылавливается только на стадии фильтрации сточных вод на станции очистки.

В течение года мы утилизируем сотни тон такого «дополнительного» мусора.

«Полностью соответствует нормам»

О прямой связи расходов водного предприятия на очистку воды с тарифами для потребителей рассуждает член правления AS Narva Vesi Рената Метсис:

– Вопрос в том, что по действующему закону все расходы водного предприятия на забор воды, ее транспортировку и очистку до доставки потребителю, отвод сточных вод и их очистку распределяется в виде тарифов между всеми потребителями (жителями) городов Нарвы и Нарва-Йыэсуу. К сожалению, неправильное использование канализации жителями может быть причиной увеличения тарифов как для жителей Нарвы так, и Нарва-Йыэсуу.

Несмотря на все вышеперечисленные проблемы предприятия с очисткой сточных вод, качество выпускаемой воды с очистных сооружений нашего города соответствует всем нормам. Как пояснила нашему изданию Рената Метсис, оно постоянно контролируется аккредитованной лабораторией предприятия и проверяется Департаментом природоохраны. «Выпускаемая со станции очищенная вода, – добавляет руководитель предприятия, – полностью соответствует установленным законами и разрешениями нормам. Контроль за технологическим процессом очистки сточных вод происходит круглосуточно и ежедневно».

Наталья СОБОЛЕВА

Фото: Наталья Соболева и Narva Vesi