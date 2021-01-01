В Нарве в течение месяца не будут брать плату за место в детском саду

В понедельник, 15 марта, городская управа Нарвы внесла на обсуждение и рассмотрение Нарвскому городскому собранию проект по освобождению от платы за детский сад. Родителям не нужно платить за место во время кризисного периода - с 11 марта по 11 апреля.

Нарвское городское собрание утвердит проект задним числом на своем заседании 25 марта, передают власти города в социальных сетях.

По словам мэра Нарвы, Катри Райк, городские власти настоятельно рекомендуют по возможности не водить детей в детский сад и внимательно следить за возможными признаками болезни.

"Только на прошлой неделе восемь групп детских садов были отправлены на карантин из-за положительных результатов тестов на COVID-19. Сегодня следует избегать контактов и с детьми в детских садах", - добавила Райк.

Тем не менее детские сады Нарвы открыты, и есть круглосуточная группа для детей работников первой линии.

С начала недели городская управа, в сотрудничестве с руководством школ, решила предложить занятия в утренние часы для небольших групп до шести учеников школьникам 1-4 классов, чьи родители не могут оставлять своих детей дома одних. Детям предлагается горячий школьный обед.

По словам руководителя городского отдела культуры Виктории Лутус, власти Нарвы находятся в постоянном контакте с руководителями школ и детских садов, чтобы совместно найти решения проблем. По ее словам, главные опасения руководителей школ - это организация выпускных и государственных экзаменов, а также отсутствие компьютеров у школьников, обучающихся на дому.

ERR