Школьное питание по-новому: директора нарвских школ займутся организацией конкурсов

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Тема школьного питания, которую горячо обсуждали в течение двух лет, наконец-то получила развитие: нарвское горсобрание 25 февраля дало школам разрешение на организацию гоcпоставок с целью найти поставщиков услуги питания в муниципальных школах и заключить с ними договор сроком на 3 года.



Горячее питание школьников в Нарвской Пяхклимяэской гимназии.





Главное пожелание: чтобы дети ели

Напомним, что тема школьного питания в Нарве попала в центр внимания общественности и СМИ по двум причинам: во-первых, недовольство качеством питания высказывали школьники и их родители; во-вторых, выяснилось, что конкурс на оказание услуги питания не проводился в течение долгих лет.

Весной 2020 года на проблему школьного питания в Нарве обратили внимание на министерском уровне, в результате чего в город поступили письменные предложения министерства финансов о том, как привести в порядок организацию школьного питания в Нарве. За два последних года горуправа подготовила несколько проектов решений на эту тему, однако до обсуждения в комиссиях горсобрания ни один из них так и не дошел, и лишь после смены власти этот вопрос сдвинулся с мертвой точки.

Как в школах отнеслись к перспективе проведения конкурса? Наше издание побывало в Нарвской Пяхклимяэской гимназии. На часах — 10.45, в столовой гимназии яблоку негде упасть: началась вторая «питательная» перемена, а всего ( в обычном режиме работы школы) их пять, во время каждой горячее питание получают 225-250 детей. Директор гимназии Вячеслав Коновалов рассказывает, что родители, конечно, уже в курсе того, что будет проведен конкурс. «Их главное пожелание, чтобы дети в школе ели и, естественно, надеются, что есть будут все», - рассказывает директор. По его словам, сейчас главная задача школы — подготовить список пожеланий детей и их родителей. Правда, создать для детей возможность свободного выбора блюд, скорее всего, не получится — для этого школьная столовая тесновата. Что касается самой организации конкурса, то в горуправе пообещали помочь с составлением пакета документов. «Это радует, поскольку, если судить по опыту нашей коллеги, директора Нарвской Ваналиннаской государственной школы Татьяны Степановой, организация подобного конкурса — дело непростое, где возможны судебные споры», - отметил Вячеслав Коновалов.





В течение 7 лет закроют как минимум одну школу

Наше издание также попросило пояснить некоторые пункты принятого горсобранием решения Викторию Лутус, руководителя отдела культуры, который занимался подготовкой этого документа. Например, компенсации поставщикам услуг питания, которые придется выплатить в случае, если одна или несколько школ закроются.



- В этом документе говорится, что после того, как в 2023 году в Нарве откроются две госгимназии, будет проведена реорганизация школьной сети, которая может привести к закрытию одной или нескольких школ. Готовится ли уже план реорганизации, можно ли на сегодняшний день сказать, какие именно школы могут быть закрыты? Или же имеется в виду не полное закрытие, а превращение муниципальных гимназий в муниципальные основные школы?

- Между Нарвой и министерством образования и науки 13.10.2020 г. было подписано соглашение о совместной работе, цель которой – строительство в городе двух государственных гимназий. Оно предусматривает обязательство города провести к началу деятельности госгимназий реорганизацию муниципальных школ. Также город ранее принял решение об участии города в мере «Упорядочение сети основных школ в период». В результате участия в этой мере будет реновировано здание Кесклиннаской гимназии, а также принято обязательство в течение 5 лет после окончания проекта уменьшить по меньшей мере на 7000 квадратных метров школьные площади, то есть закрыть как минимум одну школу. Пока закрытие школ не планируется и, возможно, в течение ближайших трех лет этого не произойдет, однако предусмотреть такую возможность было необходимо.





Расходы на конкурс — около 10 тысяч евро

- В 2020 году отдел культуры принял решение провести конкурс госпоставки на услугу школьного питания централизовано, чтобы снять эту дополнительную нагрузку с директоров школ. Почему сейчас все же решили, что каждая школа должна организовывать поставку самостоятельно? Готовы ли к выполнению этой задачи директора школ?

- Отдел культуры в течение последних 2 лет несколько раз инициировал конкурс поставки на услугу школьного питания, но, к сожалению, это не принесло результата – соответствующего решения городского собрания принято не было. Вариант поставки, которую проводит директор школы, нам кажется логичней – денежные средства на покупку услуги питания находятся в бюджетах школ. Исходя из закона об основной школе и гимназии директор школы отвечает за законное и целевое использование бюджета школы. Такой вариант поставки на услугу школьного питания применяется, например, в Таллинне.



- Школам в оформлении документов будет оказывать услугу опытная юридическая фирма. Нельзя ли уточнить, какая конкретно? Наши читатели также спрашивают: в какую сумму обойдутся услуги этой фирмы, и почему эту помощь не могут оказать директорам юристы нарвской горуправы?

- Договор с юридической фирмой пока не подписан, поэтому от опубликования ее названия и стоимости услуг я пока воздержусь. По предварительным ценовым предложениям сумма эта составит около 10000 евро на все школы. В штате Отдела культуры ставка юриста отсутствует, поэтому мы используем для проведения этой поставки юридическую помощь. К тому же, поставка услуги школьного питания довольно специфична и использование услуг профессиональных юристов с соответствующей специализацией сокращает возможные риски.



- В принятом горсобрании документе оговаривается, что поставка организуется сроком на три года, причем, с учетом возможных судебных споров, оказывать услугу питания новые поставщики могут начать даже не в 2021, а в 2022 учебном году, то есть, фактически, есть вероятность, что они будут работать по договору всего два года. Почему выбран такой короткий срок и что планируется дальше?

- Такой срок был определен в результате неоднократных обсуждений с представителями управы и городского собрания. Если начало оказания услуги питания будет перенесено на год вследствие споров, то это не значит, что договор будет действовать 2 года – на один год будет перенесена и дата его окончания. Далее школы должны будут своевременно инициировать организацию подобных конкурсов, исходя из решений городского собрания.





Ирина Токарева

фото: Ирина Токарева