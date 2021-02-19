Баня на Кересе: есть план, но горожанам от него пока ни жарко, ни холодно

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Когда в феврале, после почти годичного перерыва в работе, в Нарве вновь открылась баня на улице Кересе, 27, постоянные посетители этого заведения восприняли новость с воодушевлением. А некоторые даже сумели там побывать, хотя проработала баня всего три дня, 19-21 февраля: «краны перекрыло» очередное распоряжение правительства об ограничениях.



Баня находится в центре города и доступна жителю любого микрорайона.

«Баня – это еще и здоровье»

Напомним, что баня была приобретена 20 лет тому назад, в конце марта 2001 года, в результате открытого конкурса-приватизации фирмой нарвского предпринимателя Николая Наумова. В соответствии с условиями приватизации, новый собственник обязан был в течение 15 лет сохранить назначение здания и предоставление услуги. Срок этот давно истек. Но баня продолжает работать, хотя с начала пандемии в 2020 году она «отдыхала».

Накануне первого дня открытия бани после долгого перерыва ее сотрудники сделали обзвонку своих постоянных посетителей, и уже в районе 10 утра они здесь появились: в женском отделении два, в мужском – три. Не все подходившие сразу приобретали билет и шли в раздевалки, некоторые записывались на удобное для себя время.

Павел, постоянный клиент бани:

– Хожу в баню, потому что это в первую очередь здоровье. Не зря ведь говорится: когда паришься, тогда не старишься. Я люблю попариться с веником.Да, где-то баня требует ремонта, но для меня главное, чтобы была парилка, а остальное – по возможности.

Среди первых посетителей бани после открытия – 90-летний Михаил и немногим более молодая Вера. Для Михаила день похода в баню – самый активный на неделе. Дедушка ходит в баню и обратно пешком – чтобы подвигаться. Вера благодарила администрацию за открытие бани, заметив при этом, что у стариков мало радостей в жизни. Поход в баню – одна из них.



Поход в баню одна из немногих радостей жизни.





20 лет назад и сегодня

В 1985 году, когда построили Нарвскую баню, в городе проживало 85 тысяч жителей. Сооружение строили с размахом в расчете на рост населения к концу тысячелетия до 100 тысяч человек. Но жизнь распорядилась иначе: политико-экономические катаклизмы привели к постоянному сокращению численности населения Нарвы. Баня со своими большими площадями городу, число жителей которого дошло уже до 70 тысяч, стала не нужна, и затраты на её содержание городские власти посчитали необоснованными.

Победившая в 2001 году в конкурсе на приватизацию бани фирма в соответствии с условиями приватизации должна была инвестировать в объект несколько миллионов крон, сохранить деятельность бани в течение 15 лет, штат работников и цену на билеты.

Но, по словам Николая Наумова, члена правления Stefoniya Kinnisvara OÜ – фирмы-собственника «городской» бани, в течение этих 15 лет руководители города поняли, что в связи с почти ежегодным ростом уровня тарифов, зарплат и цен удерживать стоимость банных услуг, а также численность персонала в оговоренных договором пределах было невозможно. Не изменились, отмечает Наумов, только условия по обязанности предоставления услуг городской общественной бани в течение 15 лет и установленная городским собранием сумма инвестиций.

Вложить несколько миллионов крон в объект, ничего в нем не меняя, как того требовали условия конкурса, вспоминает бизнесмен, было сложно. Тем более, что специалисты Нарвской городской управы несколько раз в год приходили на объект с проверками документов и фактически выполненных работ. Поэтому фирма – новый собственник бани использовала средства на реконструкцию внутренних помещений и кровли. И, если на момент приватизации в бане работало только одно отделение, поочередно – с «мужскими» и «женскими» днями, то после реконструкции появились два новых полноценных отделения – «мужское» и «женское», с раздевалками, моечным залом и тремя парилками в каждом – «русской» (с печами на дровах), «финской»(сауна) и «турецкой» (паровая). Оба эти отделения действуют и поныне.

Если же говорить о самом здании бани, то оно производит грустное впечатление как снаружи, так и внутри, особенно в холле первого этажа, которого, по всей видимости, давно не касался ремонт.





Собственнику нужны гарантии

В последние месяцы ушедшего года во властных структурах Нарвы не раз звучало предложение построить новую баню – муниципальную. Несмотря на то, что в принятом на прошлой неделе бюджете на 2021 год соответствующей строчки мы не нашли, вице-мэр Сергей Горлач в ответе на запрос нашей газеты эти планы в принципе подтвердил, однако ясности не внес. Буквально было сказано следующее: «Намерение построить муниципальную баню осталось на сегодняшний день намерением. К сожалению, дополнительной информации пока нет».

Разговоры о возможном строительстве муниципальной бани рождают у единственного в городе поставщика банной услуги сомнения в необходимости продолжения бизнеса такого рода. Он считает, что если городу действительно нужна баня, которая успешно работала бы, то, наверное, самым простым было бы не строить что-то новое, а потом брать это на баланс и содержать, а встретиться с представителем предприятия, оказывающего эти услуги много лет, выслушать его предложения и найти какие-то точки соприкосновения.

«Ведь все уже построено, все есть и работает, – говорит Николай Наумов. – Есть здание, есть инфраструктура, трудовой коллектив, есть опыт работы... Я не прошу у города ничего, могу и сам сделать ремонт или реконструкцию. Но ради чего вкладывать в это деньги, если вдруг через полгода объявят, что решили построить муниципальную баню? А ты – частная компания, и это – твои риски!».

Раз город заключает договоры с автобусным предприятием, другими фирмами, оказывающими услуги для нарвитян, то почему надо держать на отдалении единственное предприятие, предоставляющее банные услуги? – не понимает предприниматель. Говорит, что уже обращался к прежним руководителям города и готов обратиться снова как к мэру, так и к горсобранию, представить им свои расчеты и предложения.

«Важно, чтобы и у города, и у собственника объекта были взаимные гарантии, – рассуждает Наумов. – Можно смело вкладывать деньги, если знаешь, что инвестиции окупятся». Если же власти решат организовать конкурс на предоставление в городе банных услуг, то его фирма готова к участию в нем.

Заместитель председателя горсобрания Тармо Таммисте, один из участников встречи, о которой упомянул предприниматель, в разговоре с вашим корреспондентом отметил, что ни в каких обсуждениях по поводу возможного строительства городской бани в последнее время он лично не участвовал. По его мнению, идея муниципальной бани, высказывавшаяся представителями прежней власти Нарвы, сама по себе неплохая, но вопрос в том, кто ее будет строить: брать на себя эти заботы городу или объявлять конкурс среди предпринимателей? На вопрос о том, что могла бы представлять собой городская баня и как она может повлиять на жизнеспособность бани на Кересе, господин Таммисте заметил, что не в курсе того, о какой именно бане говорилось прошлой осенью. Относительно бани на Кересе, 27 он сказал только, что сам туда не ходит, поскольку эта баня не является для него привлекательной.





Готов проект реновации

Николай Наумов не просто верит, что у его недвижимости есть перспективы, но и полностью готов к ее реновации. Причем, готов не только морально. Проект реновации, заказанный три года тому назад одному из столичных архитектурных бюро, впечатляет. И если бы не коронавирус (во время пандемии банки опасаются выдавать кредиты под строительство), сейчас, скорее всего, здание бани находилось бы на реновации. Вне сомнения, воплощение этого проекта (корреспондент видел его своими глазами) способно привести к тому, что город получит ту самую баню, о которой сегодня мечтают его жители.

– Что касается планов, замечу, что таковой у нас имеется – один, серьезный и большой. Но мы не считаем нужным афишировать его раньше времени. Даже проектные работы по нашему плану делались не в Нарве, чтобы никто в городе раньше времени ничего не говорил и не писал. Когда обнесем здание забором, поставим таблички с именами заказчика, проектировщика и строителя, вот тогда можно будет все узнать подробнее, – говорит Николай Наумов.

В эти дни баня на Кересе, 27 не работает. Как закрыты до 31 марта 2021 года на основании распоряжения Правительства республики и обе ближайшие общественные бани: в соседнем Нарва-Йыэсуу и в поселке Ольгина. По прогнозам Николая Наумова, нарвская баня откроется после 28 марта – если не выйдет другого распоряжения, на основании которого она будет вынуждена вновь закрыться.





А постричься, в буфет заглянуть? – Николай, когда-то поход в баню был целым ритуалом, включающим, к примеру, посещение буфета или парикмахера. Есть ли в планах возобновить сопутствующие услуги? – Люди со временем перестали пользоваться услугами нашего буфета, и занимавшийся им предприниматель отказался от аренды наших помещений. Поскольку баня работает три дня в неделю, в остальные дни также не имели клиентов парикмахер и продавец товаров для бани. Вскоре ушли и они. Сегодня чай, пиво, воду, лимонад можно попить и в отделениях. – Ваше предприятие оказывает услугу социального характера. Казалось бы, можно рассчитывать на льготные тарифы? – Мы платим за электричество, тепло и воду как и все другие потребители. Никаких привилегий, которые могли бы нам облегчить обслуживание людей и снизить для них цену, у нас нет. Единственное, в чем нам идут навстречу поставщики услуг – составляют график погашения временных задолженностей, которые могут возникать, учитывая сезонность нашего бизнеса. Изменить тарифы они не могут ни для кого. – А если бы это было муниципальное предприятие? – Все равно – ни для кого. В бытность председателем горсобрания Анатолия Пааля, для бани были льготы по отоплению, а потом это прекратилось. Единственное, что смогла сделать для пенсионеров, которые часто к нам по этому поводу обращаются, администрация бани, это ввести один день – когда все посетители платят на один евро меньше, это пятница. (Полная цена билета в выходные дни в бане составляет 8 евро. – ред.). – Какой поддержки собственник бани ждет от города? – Если невозможно изменить тарифы на коммунальные услуги, то можно было бы изыскать деньги на финансирование льготного посещения бани. Договорились же власти Нарвы с новым бассейном колледжа о скидках для пенсионеров, почему бы не сделать то же самое и для бани?





Наталья СОБОЛЕВА

Фото: Наталья СОБОЛЕВА