Выучились, наработали опыт, заработали пенсию и вернулись

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Последние три года в Эстонии отмечается положительное сальдо миграции – то есть число приехавших превышает число уех­ авших жителей страны. Что касается всего Ида-Вирумаа в целом и Нарвы в частности, то здесь отрицательное сальдо миграции хотя и остается, но постоянно уменьшается.



Елена Роотамм-Вальтер. Фото Светлана Зайцева Елена Роотамм-Вальтер. Фото Светлана Зайцева

Об этом свидетельствуют данные исследования «Факторы, влияющие на миграцию жителей Ида-Вирумаа, и возможности местного самоуправления по ее регулированию», которое было проведено по заказу Союза самоуправлений Ида-Вирумаа. Представлявшая его журналистам на инфочасе в городской управе в понедельник, 22 февраля, лектор Нарвского колледжа Тартуского университета доктор наук Елена Роотамм-Вальтер сосредоточила свое внимание прежде всего на Нарве.

Приехали более 2000 человек

Вопреки устоявшемуся мнению, как оказалось, из Нарвы не только повально уезжают, сюда и приезжают на постоянное место жительства. Причем на фоне всей республики Нарва демонстрирует свою уникальность: приезжающих в Нарву на постоянное место жительство из других стран становится больше, чем уезжающих из Нарвы в другие страны. Так, например, в 2018 году из Нарвы за границу уехал 431 человек, а приехали из-за границы в Нарву на постоянное место жительства 556 человек. В целом же за последние 4 года в Нарву приехали более 2000 человек.

К сожалению, говорит Елена Роотамм-Вальтер, в этом общем числе невозможно указать, сколько из них конкретно «возвращенцев», то есть прежних жителей Нарвы. «Ответ на этот вопрос мы сможем получить после проведения новой переписи населения», – уточняет Роотамм-Вальтер.

И сразу еще одна ремарка: когда речь идет об отъезде нарвитян за границу, то надо понимать, что заграница – это не только страны ЕС, но также и совсем недавно выбывшая из их числа Великобритания, США, то есть вообще «запад», плюс Россия и другие страны.

Только в Таллинн и около

Если же говорить о внутренней миграции, то, когда нарвитяне решаются поменять место жительства, но остаться в стране, они выбирают только Таллинн и Харьюмаа. И этим нарвитяне сильно отличаются от жителей остального Ида-Вирумаа, которые могут перебраться и в другие уезды.

Увы, по-прежнему из Нарвы в целом уезжает большее количество человек, чем приезжает.

Дает о себе знать так называемая челночная миграция: когда человек зарегистрирован в одном месте, а работает в другом. Самоуправление в этом случае теряет немалое количество налоговых поступлений.

Сделать карьеру

Однако интересно разобраться, что за люди возвращаются в Нарву и почему? По словам Елены Роотамм-Вальтер, уехавшие из Нарвы на учебу или на работу молодые люди возвращаются в родной город не сразу после окончания института, а, как правило, лет через 10-15 – после того как наработают профессиональную квалификацию.

– Что их привлекает в родном городе? Во-первых, востребованность и возможность делать здесь хорошую карьеру. Если в Таллинне приходится «толкаться», то здесь, как правило, говорят: добро пожаловать! – поясняет Елена Роотамм-Вальтер. – Привлекают возможности для более доступного – как по ценам, так и по логистике – внешкольного образования детей, низкие цены на недвижимость, условия открытия и ведения своего бизнеса – зачастую они лучше, чем в других странах Европы.

На пенсию – в Нарву

Среди тех, кто вернулся в Нарву, немало и людей средних лет, чьи дети остались жить за границей (но не факт, что со временем не вернутся в Эстонию), а также людей предпенсионного и пенсионного возраста. Когда-то они уехали за границу на заработки, но теперь решили встретить «достойную старость» на родине. Как правило, «возвращенцы» предпочитают жить не в своих прежних квартирах, а приобретают более комфортное жилье, устраиваются на невысокооплачиваемую работу и спокойно трудятся себе в удовольствие.

На взгляд авторов исследования, на эту группу населения самоуправлениям Ида-Вирумаа нужно обратить особое внимание.

Роотамм-Вальтер:

– Можно предположить, что эти люди захотят пользоваться более качественными социальными услугами разного плана и будут в состоянии за них платить. Было бы ра­ зумно специально развивать сеть высококачественных услуг социального попечения. Как мы убедились в последнее время, туризм – довольно ненадежная сфера для развития уезда, а вот социальная сфера – это в любом случае стабильно: стареть люди будут всегда.

Задержать в Нарве

Если говорить о приезжающих в Нарву из России (прежде всего конкретно из Санкт-Петербурга), то это в большинстве своем предприниматели. Пополнилось население Нарвы также и за счет специалистов из Беларуси, Украины и других постсоветских республик. Да, часть из них полагают, что Нарва – это только трамплин для прыжка дальше в Европу, в страны с более высоким уровнем жизни, чем в Эстонии. Но не все справляются с поставленной задачей. Да и почему бы их не задержать в Нарве?! Какие-то льготы для ведения бизнеса, общее улучшение жизненной среды… В этом плане местному самоуправлению есть над чем задуматься.

Тем более что на вопрос относительно того, что не устраивает их в Нарве, специалисты высокого класса, которые приезжают в город и вскоре покидают его (как русско-, так и эстоноязычные), дружно отвечают: нет подходящей культурной среды.

К слову, даже предоставление муниципальной жилплощади специалистов не удерживает. И такая картина по всему уезду.

Чего хотят?

В ходе исследования участников фокус-групп попросили ответить на вопрос, чего конкретно им не хватает в Нарве и появление каких объектов они приветствовали бы в городе. Вот этот список: нормальный современный ночной клуб, несколько детских кафе, гурмэ-ресторан, где можно не только наслаждаться кухней, но и общаться, парки и зоны отдыха в разных (а не в одной) частях города, которые связаны между собой велодорожками, реконструированный Старый город Нарвы. А еще – больше социальных услуг.

НАША СПРАВКА: Исследование факторов, влияющих на миграцию в различных самоуправлениях Ида- Вирумаа, провели доктор наук из Таллиннского университета Анне Херм, доктора наук Елена Роотамм-Вальтер и Анду Раммер, студенты Хурмет Лахи и Вероника Кудрявцева.

Светлана Зайцева