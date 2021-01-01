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Среда обитанияПора готовить крыши к таянию снега

Дата публикации: Сегодня, 10:00 Просмотрено: 283

Зима в этом году очень снежная, что создает проблемы для многих владельцев недвижимости, особенно для тех, чьи дома имеют пологие крыши. Уже сейчас следует подготовиться к таянию скопившегося снега.

Пора готовить крыши к таянию снега
Убирая снег с крыши, следите за тем, чтобы падающий снег и лед не подвергали опасности прохожих.

Статистика убытков, по словам руководителя группы по имущественному ущербу If Kindlustus Лаури Ныу, показывает, что проблемы, связанные со снегом, чаще всего возникают в домах с пологими крышами и в сооружениях с легкими конструкциями и навесными кровлями. Именно на них происходит более 70 процентов аварий, связанных со снегом.

По словам Ныу, проблемы возникают, когда вода в водостоках замерзает и разрывает трубопровод. Обычным решением в данном случае является установка нагревательного кабеля, но, к сожалению, он установлен далеко не везде. «Засорение сливных отверстий и повреждения кровельного материала, из-за чего вода может проникать в дом, также вызывают проблемы», – пояснил Ныу.
Основная проблема построек с навесными кровлями заключается в некачественном проектировании. Зачастую такие постройки строят без помощи специалистов и без учета веса снега, особенно если он пропитывается водой и становится тяжелым.

«Предприятия понесли самые большие убытки уже по той причине, что эти постройки имеют больший размер и более высокую стоимость. Например, однажды под тяжестью снега обрушилась крыша спортивного здания в Пярну, вследствие чего страховой компании пришлось возместить ущерб на сумму более 300 000 евро. Еще более часты случаи, когда размер ущерба составляет порядка двадцати тысяч евро. Такие случаи в последнее время имели место, например, в Харьюмаа. В зданиях с навесной кровлей часто страдают хранящиеся там товары и оборудование; например, если к производственному зданию пристроен навес, под которым держат ценные вещи», – уточнил Ныу.
Обычно в страховом договоре указывается, в каких случаях и как быстро следует чистить крышу. Таким образом, собственник недвижимости несет ответственность как за свое имущество, так и за имущество других лиц в случае нанесения ему ущерба в результате несчастного случая.

Убирать снег и лед нужно осторожно. Не следует подвергать опасности ни себя, ни других лиц или имущество. Зачастую лучшим решением будет наем для выполнения этой работы профессионалов.

По информации If Kindlustus

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