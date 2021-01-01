«Когда нам вернут автобусный павильон?»

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Читательница по имени Любовь интересуется судьбой автобусной остановки, убранной от дома №34 по улице Раху. «Сейчас на территории, что рядом с местом бывшей остановки, строят парковку для автолюбителей, приезжающих отдыхать на Ореховую горку, – пояснила Любовь нашему изданию, – а остановку с этого места убрали. В данный момент работы на площадке не ведутся, но и остановку нам не возвращают. А ходить на другие остановки нам, и особенно пожилым людям, далеко».



Иллюстративное изоображение. скриншот из googlemaps. Иллюстративное изоображение. скриншот из googlemaps.

На вопрос читателя отвечает старший специалист организации дорожного движения Нарвского департамента городского хозяйства и имущества Игорь Круглов:

– В районе Раху, 32 строится парковка. Ее возводит фирма Eesti ESM OÜ по заказу города. Изначально в планах было завершить часть работы, касающейся автобусного павильона, до 23 декабря 2020 года. К сожалению из-за погодных условий (а зима в этом году стоит холодная) завершить необходимые работы в ноябре строители не успели, по причине чего договор по строительству был продлен. В связи с этим продлился и срок земляных работ, который отодвинули до 15 июня наступившего года.

Для проведения работ остановку из эксплуатации следовало временно убрать, что и было сделано. Согласно временной схеме движения, остановка перенесена к Кангеласте, 44. Она будет действовать до того момента, пока у строителей не появится возможность вернуть павильон на прежнее место. Сейчас развитие событий на стройплощадке целиком зависит от погоды.

Наталья СОБОЛЕВА