Нарвским церквям хотят выделить 25  тысяч евро

Дата публикации: Вчера, 12:00 Просмотрено: 258

Пяти нарвским приходам, которым ранее из городского бюджета ежегодно выделялось по 5 тысяч евро, в этом году хотят выделить ту же сумму, об этом решила ходатайствовать комиссия городского собрания по культуре и спорту. В самом проекте бюджета на поддержку деятельности церквей заложено всего 15 тысяч — по 3 тысячи евро на каждый приход.



Доходы приходов складываются из пожертвований прихожан. Фото: архив "НГ".



По словам председателя комиссии по культуре и спорту Владимира Бутузова, были времена, когда приходы получали и по 10 тысяч ежегодной поддержки, потом — по 5 тысяч, и сейчас следовало бы увеличить сумму поддержки хотя до 5 тысяч на каждый приход. Как правило, эти средства шли на текущие ремонты и поддержание в порядке церковных зданий, но не только.

Член комиссии, дьякон Воскресенского собора Алексей Смирнов, пояснил собравшимся, что нынешний год оказался для церквей нелегким, из-за пандемии церкви были закрыты, например, на Пасху. Но и в дальнейшем прихожан было меньше, как и пожертвований, из которых складываются доходы приходов. «Нам даже пришлось закрыть нашу кухню для малоимущих, где мы каждые выходные кормили по 150 человек. Город кормит малоимущих пять дней, а Воскресенский собор добровольно взял на себя обязательство кормить их по выходным. В связи с коронакризисом наш штат сократился, пришлось закрыть кухню, и малоимущие люди остались без обедов на выходных», - рассказал дьякон.

Также в этом году выросли расходы на отопление и освещение, но церковные здания по-прежнему надо поддерживать в порядке, не говоря уже о Воскресенском соборе, который является историческим и архитектурным памятником.

Ирина ТОКАРЕВА