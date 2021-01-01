Едут на события; внимание обращают на меню ресторанов и состояние тротуаров

Дата публикации: Сегодня, 10:30 Просмотрено: 319

Решение поехать в Ида-Вирумаа туристы-эстоноземельцы, как правило, принимают, руководствуясь многими соображениями. Главная мотивация – стать участником какого-либо интересного события или мероприятия. Но в копилке впечатлений от региона не на последнем месте – состояние дорог и тротуаров, язык обслуживания и режим работы ресторанов и кафе.



Красоту Нарвского речного променада отмечают все побывавшие в Нарве. Но многие туристы высказывают сожаление, что здесь нет, например, кафе или вернисажа местных художников, фотографов.

Это один из главных выводов исследования на тему, что за турист посещает Ида-Вирумаа и как его сюда привлечь и чем удержать, проведенное Пярнуским колледжем Тартуского университета летом 2020 года, когда был всплеск внутреннего туризма. Журналистов ида-вирумааских СМИ познакомиться с исследованием пригласил туристический кластер Ида-Вирумаа. По словам координатора туризма Ида-Вируского уезда Кадри Ялонен, исследование было сделано по заказу и в сотрудничестве с кластером – а это 50 партнеров, среди которых восемь местных самоуправлений, а также организации и предприятия сектора гостеприимства.

По словам авторов исследования, в его основу легли различные данные, современная статистика, опросы как туристов, так и работников туристических предприятий. С опорой на все это были созданы так называемые «персоны» – то есть обобщенные образы людей, посещающих Ида-Вирумаа с целью туризма. Были выделены две основные группы: люди, путешествующие парами, и семьи с детьми.

На две персоны

Но для начала исследователи получили ответ на общий вопрос: с чем ассоциируется Ида-Вирумаа? У тех, кто никогда здесь не был, ассоциативный ряд оказался таким: Нарва – туристическая столица Ида-Вирумаа, Нарвский замок, граница, сланец, красивая природа, съемочная площадка для фильмов. Однако отношение к региону в целом настороженное, немало страхов и опасений, в том числе и по поводу языкового барьера. У тех же, кто уже бывал в Ида-Вирумаа, впечатления куда позитивнее: красивая природа, живописные места. И что обнадеживает: впервые побывавшие в Ида-Вирумаа с радостным удивлением признаются, что действительность превзошла их ожидания; им здесь понравилось.

Что касается «персон», то тут картина такая. 20-30-летние ищут предложения об услугах по низким ценам, ориентируются по отзывам в соцсетях, рекомендациям блогеров, планируют поездку за несколько дней и в основном на трое суток; проводят их преимущественно в СПА, кафе, ресторанах; могут сходить на концерт и погулять по побережью. В целом за эти три дня укладываются в 200 евро (с проживанием, питанием, процедурами).

Для 40-50-летних пар цена услуг не играет существенной роли, они тратят больше молодых и исходят из того, какое интересное мероприятие (фестиваль, концерт) смогут посетить, приехав в Ида-Вирумаа.

А вот семьи с детьми, выбирая этот регион, как правило, ориентируются на отзывы друзей и знакомых. Для них очень важно, во-первых, чем занять детей, то есть наличие аттракционов, детских площадок; вовторых, детское меню в точках общепита. И в этом плане Ида-Вирумаа, прямо скажем, есть куда расти. Семьи с детьми, как правило, проводят в Ида-Вирумаа всего одну ночь, но при этом тратят за два дня больше других – 300 евро. Семьи с детьми бронируют номера в СПАотелях, семьи с подростками снимают гостевые комнаты или квартиры.

Как правило, и те и другие «персоны» приезжают в Ида-Вирумаа на своем транспорте, и их очень интересует, а что еще есть по соседству с местом их дислокации, куда стоит проскочить, скажем, из Нарвы или Тойла. «Вот почему так важна кооперация предприятий сектора гостеприимства всего Ида-Вирумаа», – замечает Кадри Ялонен.

Улучшить коммуникацию

Вообще же, вопросы коммуникации, отмечают авторы исследования, выходят на первое место. Родители с маленькими детьми, например, хотят быстро получить информацию о том, где в городе есть детские площадки, на которых можно было бы поиграть ребенку. Туристы хотят, чтобы в кафе им могли пояснить, из каких ингредиентов состоит поданное блюдо и убедиться, что нет продуктов-аллергенов, и чтобы информация об открытии-закрытии кафе или музея быстро обновлялась на всех каналах – веб-страничке, ФБ – и они не оказывались бы перед закрытыми дверями. Что, увы, нередко случается.

Оказывается, туристы хотят больше общаться с местными жителями и вообще иметь больше возможностей для знакомства с другой культурной средой, почувствовать аутентичность Северо-Востока Эстонии. Присутствовавшая на презентации исследования мэр Нарвы Катри Райк тут же привела в пример Выру, где большой популярностью пользуются экскурсии, которые проводят не только сертифицированные гиды, а известные горожане. «Почему бы не быть экскурсии «Моя Нарва» от Владимира Чердакова?», – фантазирует Райк.

Есть у приезжающих в Нарву эстоноземельцев запрос и на то, чтобы было больше информации о русской культуре, истории, и при этом хотелось бы эту информацию найти легко и просто.

Без внимания туристов не остаетсяи качество инфраструктуры в целом в регионе Ида-Вирумаа – то есть состояние дорог и дорожек (в том числе велосипедных), тротуаров, уличное освещение, наличие указателей и другие детали. Многие высказывают пожелания, чтобы была улучшена доступность посещения разных мест (среди них и музеи, и СПА, и кафе, и магазины) для людей, имеющих проблемы со здоровьем – слабовидящих, передвигающихся в инвалидных колясках, на костылях.

Для одноразового посещения?

А каков ответ на вопрос: приедете ли вы в Ида-Вирумаа вновь, или это регион для одноразового посещения? Как говорят авторы исследования, судя по ответам, Ида-Вирумаа – это место, куда хотят возвращаться. Но, возможно, через пару лет – после того как побывают в других, еще незнакомых уголках Эстонии. И, конечно, ожидают, что здесь появится что-то новое. Впрочем, для некоторых пар отдых в СПА Нарва-Йыэсуу и Тойла стал уже хорошей традицией, и они посещают их с завидной регулярностью, а некоторые семьи вносят в свой календарь путешествий уже известные им мероприятия, проходящие на Северо-Востоке Эстонии.

Что, согласитесь, не может не вдохновлять.

Светлана ЗАЙЦЕВА

Фото: архив "НГ"