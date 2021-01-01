Датчики угарного газа для ванных комнат с газовой колонкой в Нарве купить проблематично

Дата публикации: Сегодня, 11:20 Просмотрено: 354

Трагическая гибель двенадцатилетней нарвитянки в результате отравления угарным газом вновь заставила говорить о необходимости устанавливать датчик угарного газа в любом жилом помещении, где есть газовый прибор.

Трагедия в одной из нарвских семей, проживающей в доме в Кренгольмском микрорайоне, произошла в субботу, 13 февраля. В ванной комнате родственниками была найдена мертвой двенадцатилетняя девочка. В это же время в квартире находились ее мать и еще трое детей, никто из них не пострадал. На месте происшествия работали полицейские, эксперты и спасатели. Было обнаружено, что в квартире не было датчика угарного газа. Сразу была озвучена предварительная версия гибели подростка - отравление угарным газом. В начале этой недели средства массовой информации сообщили, что результаты судебно-медицинской экспертизы подтвердили эту версию.

В связи с этой трагедией в понедельник, 15 февраля, в Нарвской городской управе прошла пресс-конференция с участием руководителя Нарвской спасательной команды Дениса Душкина и мэра Нарвы Катри Райк.



В руках руководителя Нарвской спасательной команды Дениса Душкина датчики, которые предупреждают о наличии угарного газа на кухне.

Обязателен, но…

С 2018 года наличие датчика угарного газа обязательно во всех жилых помещениях, где газовое оборудование соединено с дымовой трубой. В Нарве это прежде всего кухни и ванные комнаты в квартирах, расположенных в типовых «хрущевках» и «сталинках». По словам Дениса Душкина, точной статистики о наличии датчика угарного газа в квартирах нарвитян нет. Спасательный департамент, Департамент защиты прав потребителей и технического надзора за последние годы проверили тысячи квартир в Ида-Вирумаа, но обойти все просто не успевают. О состоянии дел можно судить по такому факту.

- Если мы выборочно проверяем стандартную нарвскую «хрущевку», то на 60 квартир приходится всего 4 датчика угарного газа, - уточняет Душкин.- То есть, получается, только 5% нарвитян, которые должны были установить датчики угарного газа либо в кухне, либо в ванной, сделали это.

В прошлом году спасатели бесплатно поставили десять датчиков в квартиры многодетных малообеспеченных семей; на этот год есть 20 датчиков. Катри Райк заверила, что в ближайшие дни городские власти встретятся со Спасательным департаментом и обсудят возможности бесплатно обеспечить датчиками как можно большее количество таких семей.

Виноват … непродуманный ремонт

На пресс-конференции руководитель Нарвской спасательной команды Денис Душкин обстоятельно объяснил, почему угарный газ может стать «тихим убийцей» и что следует предпринять, чтобы обезопасить себя от него.

Важно очень ответственно подходить к проведению ремонта как в своей квартире, так и в целом в доме КТ. Именно непродуманный ремонт чаще всего приводит к трагедиям. Во-первых, помещение, в котором устанавливается газовая колонка, должно быть объемом не менее 7,5 кубических метров. Во-вторых, особое внимание – дверям в ванную комнату и вытяжкам на кухне. Двери обязательно должны быть с решеткой или отверстиями, что обеспечивает приток воздуха. «Не допускайте ситуацию, когда одновременно кто-то моется в ванной, а кто-то готовит на кухне еду и включает мощную вытяжку, - предупреждает спасатель. – Вентиляционные каналы в хрущевках для этого не приспособлены».

В целом же, любая перестройка в доме или квартире, когда затрагиваются дымоход и вентиляционные каналы, должна идти строго по проекту и с привлечением специалистов.

Датчик датчику рознь

Важно знать: датчики угарного газа бывают разными. Главное – купить «правильный» датчик. На кухне с газовой колонкой можно установить датчик без влагозащиты, стоимость его – от 13 евро. Однако в Нарве, по словам Душкина, большинство газовых колонок стоит в ванных комнатах, и здесь уже нужны иные датчики – влагостойкие. «Покупая в магазине датчик, вы должны обратить внимание, что маркировка должна быть минимум IP 44», - подчеркивает Денис Душкин. Стоимость его – от 45 евро. Если с экраном – то 78 евро. Срок службы датчиков от трех до десяти лет (это также влияет на цену). Проверять датчик необходимо раз в месяц. Батарейки обычно в рабочем состоянии - до полугода.



Датчики угарного газа: круглой формы – для кухни, где стоит газовая колонка, прямоугольной формы – если газовая колонка стоит в ванной.

Однако купить именно влагостойкий датчик в нарвских магазинах, оказывается, – проблема. По словам Дениса Душкина, лично он нашел влагостойкие датчики только в одном магазине в Нарве – в Tamrex. Катри Райк добавила, что сотрудник Службы правопорядка Нарвской горуправы также уже объехал торговые центры, и, как выяснилось, датчики угарного газа, продающиеся в Нарве, предназначены для сухих помещений. Видимо, влагостойкие привозят только под заказ.

Общее правило для установки датчика угарного газа: он должен находиться на расстоянии 1,5-2 м от газовой колонки и на высоте 1-1,5 м.

- Если по каким-то причинам вам сложно его сразу установить, будет достаточно, если вы положите включенный датчик на полку или на стиральную машину, главное - не убирайте его в шкафчик, - предупреждает Денис Душкин. – В принципе все написано в инструкции. Но также вы можете позвонить по телефонному номеру 1247 – вас бесплатно проконсультируют и могут даже приехать на дом и установить датчик.

Душкин считает, что КТ могли бы взять инициативу в свои руки и разом установить датчики во всех квартирах.

Заказывать датчик угарного газа на АliExpress или других китайских интернет-магазинах, подчеркивает Душкин, не следует: они не соответствуют европейским стандартам и могут дезориентировать вас, показывая совсем другие цифры. К слову, Департамент защиты прав потребителей и технического надзора контролирует, какие датчики поступают в продажу в магазины Эстонии.

Что надо делать, если датчик сработал – издает соответствующий сигнал? Немедленно вызвать спасателей и как можно скорее проветрить помещение.

НАША СПРАВКА

Больше информации об опасности угарного газа можно найти здесь: https://vingugaas.ee/web_static/ru/

Бесплатную консультацию по установке датчика угарного газа можно получить по телефону 1247.

С 2022 года наличие датчика угарного газа станет обязательным для всех помещений, где есть плита, печь или камин, которые работают на твердом топливе.

Светлана ЗАЙЦЕВА

Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА