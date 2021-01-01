Министерство образования: государство ничего не предписывает школам, но дает рекомендации

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Елена Земскова, заместитель руководителя коммуникационного отдела Министерства образования и науки:

- Один из основных принципов системы образования в Эстонии заключается в большой автономности наших школ и учителей. Это означает, что государство не предписывает учителям и школам, что именно, посредством какой методики и с использованием каких именно учебных материалов следует преподавать в школах. Система построена так, что содержание обучения и результаты, которые должны быть достигнуты к определенному моменту, утверждены в общегосударственных программах обучения (для основной школы и гимназии соответственно), затем каждая школа утверждает свою школьную программу обучения и самостоятельно решает, как проводить учебный процесс, чтобы обеспечить достижение учебных результатов - как, в каком темпе, какими методами и при помощи каких учебных материалов.

Наши учителя - квалифицированные специалисты, обладающие достаточной компетенцией для того, чтобы самостоятельно руководить учебным процессом и принимать решения, в наибольшей степени соответствующие потребностям и особенностям учеников.

При переходе на дистанционное обучение этот принцип сохраняется. Поэтому четких правил, каким образом, при помощи каких устройств, каких материалов следует проводить обучение, государство не предписывает. Это касается и организации учебного процесса - какие каналы связи удобнее всего для каждой конкретной школы или класса, какие цифровые устройства и программы использовать, показать на уроке презентацию или дать материал для самостоятельного обучения, как организовать школьное питание - все эти вопросы решают сами школы. В практических вопросах во внедрении общегосударственного универсального подхода необходимости нет - в Эстонии примерно 350 школ и решения, подходящие для маленькой сельской школы с 20 учениками, не подойдут столичной школе с тысячью учеников и тремя учебными зданиями.

Перед началом нынешнего учебного года, когда было принято решение, что полного перевода учебных заведений на дистанционное обучение следует избегать, и стояла задача как можно дольше сохранять возможности для обучения в обычном режиме, всем школам страны были разосланы рекомендации по организации учебного процесса. В рекомендациях были перечислены важнейшие моменты, на которые нужно обратить внимание и на основе которых каждой школе следовало продумать, как именно при необходимости перейти на дистанционное обучение с учетом особенностей самой школы (количество учителей и учеников, обучаемых классов, количество детей с особыми образовательными потребностями, количество учителей и учеников, относящихся к группе риска, и т.д.).

Эти рекомендации постоянно дополняются и обновляются в соответствии с изменениями эпидемиологической ситуации и установлением ограничений (когда распространение вируса стало расти и все больше школ стали частично или полностью переходить на дистанционное обучение), а также с учетом обратной связи, полученной от школ и местных самоуправлений.

Все рекомендации, разосланные школам, опубликованы и на сайте министерства образования. Например, в обновленном руководстве, отправленным школам 10 декабря, когда все школы страны в соответствии с распоряжением правительства были переведены на дистанционное обучение, особенно подчеркивалось, что в условиях полного дистанционного обучения школам следует обеспечить подходящую среду и руководство учебным процессом. Руководство учебным процессом подразумевает, что существуют четкие договоренности между всеми участниками учебного процесса о том, как происходит обучение, в какой среде, что учителя ежедневно общаются с учениками, дают задания и указания по их выполнению, объясняют критерии оценивания, предоставляют обратную связь и так далее.

Также даны рекомендации по продолжительности видео-уроков для учеников разных возрастов: для учеников 1-6 классов видео-урок не должен быть длиннее 20 минут, ученики старших классов могут участвовать в видео-уроке продолжительностью до 50 минут. Помимо этого министерство обратило внимание школ на важность поддержки психологического и физического здоровья учеников, прокомментировало обязанности и права сторон в действующем правовом поле и т.д. О том, как в школе, где учится их ребенок, организовано дистанционное обучение, родители могут узнать, обратившись к классному руководителю или дирекции школы.

В условиях кризиса особенно важно умение быстро ориентироваться и адаптироваться к изменениям. Все решения о введении ограничений, в том числе о переводе на дистанционное обучение, обусловлены развитием ситуации и являются вынужденными мерами, направленными на предотвращение распространения вируса.

К сожалению, в кризисной ситуации не всегда возможно предсказать развитие событий, как невозможно и ответить на вопрос, возникнет ли необходимость снова перевести школы на дистанционное обучение.

Эпидемиологическая ситуация зависит от сознательности поведения каждого из нас и соблюдение или несоблюдение правил, составленных под руководством экспертов, напрямую влияет на то, дистанционно или очно учатся в школах наши дети.





Ирина ТОКАРЕВА

«Нарвская Газета»



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