Полиция: Новогодняя ночь принесла много вызовов

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Вечером 31 декабря и в первые часы нового года больше всего вызовов полиции было связано с насилием в близких отношениях.



Оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны майор полиции Райн Йыэвеэр сказал, что за прошедшие сутки по всей Эстонии полиция получила 56 вызовов, которые были связаны с насилием дома.

«Если в среднем в сутки полиции поступает примерно 30 вызовов о насилии дома, то в праздники, когда употребляется больше алкоголя, число таких вызовов заметно возрастает. Во многих случаях обе стороны конфликта настолько злоупотребили алкоголем, что поводом для ссоры становится что угодно. Например, в одной семье ссора между матерью и взрослым сыном о том, что смотреть по телевизору, дошла до рукоприкладства», – рассказал Йыэвеэр.

Сообщение об одном из самых серьезных происшествий поступило утром 1 января из Ида-Вирумаа, где мужчина средних лет ударил ножом свою сожительницу. К счастью, полученное повреждение не было опасно для жизни, женщине помогли медики скорой помощи. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого.

Также имели место конфликты между пьяными мужчинами в общественных местах.

«В единичных случаях для угроз был применен нож или другой колющий предмет, но полицейские быстро реагировали на такие ситуации и не было ни одного происшествия с тяжкими последствиями», – отметил оперативный руководитель.

«В новогоднюю ночь полиция также получила десятки сообщений о взрослых и несовершеннолетних в тяжелом опьянении, которые не могли сами идти и лежали где-то в беспомощном состоянии. К счастью, прохожие таких людей замечали и вызывали помощь. Спасибо всем небезразличным людям!» – сказал Йыэвеэр.

Например, один вызов касался 17-летней девушки, которая из-за чрезмерного употребления алкоголя потеряла сознание и трудно дышала. Скорая отвезла ее в больницу и жизнь девушки вне опасности. Кроме переданных медикам пьяных людей, в безопасном ночлеге в вытрезвителе нуждалось 32 человека.

В разных местах Эстонии смотреть на салюты пришло в разы меньше людей по сравнению с предыдущими годами. В некоторых местах были все же большие компании, которые в праздничном настроении забывали о соблюдении дистанции. В таких случаях было достаточно обратить на это внимание и все ограничивалось беседой.

В праздники большое внимание направляется и на дорожную безопасность. На трезвость было проверено более 2000 водителей, задержано 28 нетрезвых водителей. Были и ДТП по вине таких водителей.

«Новогодняя ночь прошла для полиции по-рабочему, но много работы будет и в предстоящие дни, за долгими выходными следуют дни получения зарплат и пенсий. Поэтому мы продолжаем работать в усиленном составе, чтобы люди начали новый год здоровыми и невредимыми», – сказал Райн Йыэвеэр.

Керли Вирк, пресс-секретарь