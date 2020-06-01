Правительство утвердило меры компенсации ущерба от второй волны COVID-19

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Правительство на электронном заседании утвердило решения о поддержке наиболее пострадавших от ограничений, введенных в связи с COVID-19, областей экономики.

Самый масштабный инструмент поддержки – это помощь жителям Харьюмаа и Ида-Вирумаа, которую они получат через своих работодателей.

«Нынешний год выдался неожиданно трудным для всего мира. В Эстонии от второй волны коронавируса наиболее пострадали жители и предприятия Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Чтобы снизить риск перегрузки системы здравоохранения, правительство решило ввести в этих уездах масштабные ограничения», - сказал премьер-министр Юри Ратас. «К сожалению, в результате этих ограничений серьезно пострадала жизнь тысяч людей. Для того, чтобы государство могло предложить им компенсацию неполученных доходов, правительство сегодня утвердило меры поддержки общим объемом более 30 миллионов евро. Они предназначены для сферы туризма, гостиничного сектора, общепита, а также для работников культуры, спорта и образования. Также мы предусмотрели помощь для действующих в этих сферах предпринимателей – физических лиц», - подчеркнул он. «Мы вместе преодолеем это сложное время. Надеемся, что уже в ближайшем будущем, благодаря вакцинации, ситуация стабилизируется, и это позволит там восстановить привычную жизнь по всей Эстонии».

Через Кассу страхования от безработицы в Харьюмаа и Ида-Вирумаа будет направлено более 16 миллионов евро

Компенсация будет выплачена тем работодателям в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, деятельность которых была серьезно нарушена из-за ограничений, введенных с 28 декабря по 17 января.

Согласно плану, работодатель получит компенсацию за тех работников, чьим рабочим местом по состоянию на 22 декабря были указаны уезды Харьюмаа или Ида-Вирумаа. Расходы на рабочую силу компенсируются на основании расходов на зарплаты, которые работодатель нес за работников в Харьюмаа и Ида-Вирумаа в ноябре. Компенсация будет переведена на счет работодателя. Предприятия, которые получат компенсацию, не имеют права в течение месяца после получения компенсации сокращать работников.

Компенсация расходов на рабочую силу предусмотрена для предприятий сферы размещения и общепита, спортивных объектов, для сферы образования по интересам, повышения квалификации и культуры. Компенсация будет выплачиваться только тем фирмам, у которых нет долговой задолженности перед государством, или же она рассрочена по состоянию на 22 декабря. Максимальный объем компенсации расходов на рабочую силу на одного работодателя составляет 180 000 евро.

Помощь выплачивается предпринимателям один раз, о поддержке можно ходатайствовать в течение февраля 2021 года через электронную Кассу страхования от безработицы.

Для поддержки FIE в Харьюмаа и Ида-Вирумаа выделено более 800 000 евро

Из правительственного резерва будет выделено 813 512 евро, чтобы поддержать предпринимателей – физических лиц в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, чья экономическая деятельность была серьезно нарушена в результате введенных правительством ограничений.

Через Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) туристический сектор получит поддержку на сумму около 10 миллионов евро

Кризисная помощь туристическому сектору будет направлена предприятиям гостиничного сектора, заведениям общественного питания, работающим в Старом городе Таллинна, магазинам рукоделия и сувениров и туристическим бюро и организаторам поездок. Максимальный размер поддержки одного предприятия составит от 60 000 до 180 000 евро в зависимости от сферы, в которой работает фирма, объемов падения оборота и/или расходов на рабочую силу.

EAS откроет инструмент поддержки в первом квартале 2021 года после утверждения постановления о предоставлении помощи и получения разрешения Европейской комиссии на оказание государственной помощи.

Для финансирования меры поддержки правительство выделит Министерству экономики и коммуникаций 5 миллионов резервных средств.

Кроме того, правительство решило дополнительно направить на поддержку туристического сектора 3 миллиона евро средств, оставшихся неиспользованными в рамках инструмента компенсации арендной платы предприятиям торговли и обслуживания, на деятельность которых негативно повлияла весенняя вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом.

Также на поддержку туристических предприятий переданы те 1,9 миллиона евро, которые остались неиспользованными в рамках весенних мер помощи отрасли.

Меры поддержки для сферы культуры и спорта

Из резерва правительства было выделено 3,7 миллиона евро Министерству культуры для поддержки предприятий культурной сферы Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Условия предоставления помощи схожи с условиями весеннего кризисного пакета для предприятий культуры и спорта, однако точные детали будут разработаны в январе и тогда же откроется возможность подачи ходатайств.

Кроме того, организаторы культурных мероприятий, предприятия и организации сферы культуры и спорта могут обратиться в Кассу страхования от безработицы и ходатайствовать о компенсации расходов на рабочую силу в период с 28 декабря по 17 января. У Кассы страхования от безработицы отдельно запланированы средства для компенсаций расходов на рабочую силу в сфере культуры и спорта.

Из правительственного резерва министерству будет дополнительно выделено 153 000 евро, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный культуре и спорту в других регионах Эстонии ограничениям, продленными до 10 января.

В различных сферах ходатайства о помощи будут рассматривать либо Министерство культуры, либо Эстонский центр народной культуры, Фонд интеграции или Фонд спортивной подготовки и информации. Просим ходатайствующих следить за информацией на домашней странице Министерства культуры и в Фейсбуке Минкульта.

Помощь для сферы образования и молодежной работы

Из резерва правительства Министерству образования и науки было выделено 2,3 миллиона евро для поддержки лиц, предлагающих частное образование и деятельность по интересам для молодежи Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Решение о принципах распределения средств будет принято отдельно. Для предприятий сферы образования и молодежной работы будет также открыта возможность ходатайствовать о компенсации расходов на рабочую силу за период с 28 декабря до 17 января.

Дополнительно из резерва правительства министерству будет выделено 441 000 евро, чтобы компенсировать обусловленный ограничениями ущерб, нанесенный организаторам частного образования и деятельности по интересам в других регионах Эстонии.

Инструмент кризисной помощи позволяет разово поддержать по всей Эстонии лиц, предлагающих деятельность и образование по интересам, в объеме 10 евро на одного ученика. А в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, где действуют самые жесткие ограничения, в объеме до 30 евро на одного ученика. Организаторы частного образования по интересам для получения помощи в январе должны будут заполнить простую электонную анкету. Лица, предлагающие деятельность по интересам, для получения помощи должны будут подать заявку.

Более точную информацию о порядке ходатайствования министерства предоставят в новом году.

Будет также введено ограничение, не позволяющее ходатайствовать о нескольких видах помощи разом. Это означает, что, если предприниматель решит в определенный период ходатайствовать о помощи от Министерства образования и науки или от Министерства культуры, то компенсацию расходов на рабочую силу от Кассы страхования от безработицы он получить уже не сможет.

Дом Стенбока, 30 декабря 2020